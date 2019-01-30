وزير الاقتصاد الألماني: مصر أحد أهم شركائنا في المنطقة

غادر وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير بلاده اليوم السبت (الثاني من شباط/فبراير 2019) متوجهاً إلى مصر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. ويرافق الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وفد يضم 30 من الاقتصاديين وأعضاء البرلمان. ويتضمن برنامج زيارة آلتماير لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعديد من الوزراء. ويعتزم الجانبان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة خلال الزيارة.
وكان آلتماير أعلن قبل سفره أنه سيبحث قضايا سيادة القانون والفساد والحرية الدينية مع المسؤولين المصريين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال التماير أمس الجمعة إن "مصر أحد أهم شركائنا لاستقرار المنطقة برمتها".
وأعرب التماير عن اعتقاده بأنه من الممكن للشركات الألمانية أن تُحَسِّن الأسس الاقتصادية بالنسبة للشعب المصري من خلال الاستثمارات وعروض التدريب، مشيراً إلى أنه سيرافقه، لهذا السبب، وفد اقتصادي خلال الزيارة.
وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، هناك أكثر من 190 شركة ألمانية لديها مقار في مصر حالياً، ويعمل لديها نحو 35 ألف شخص.
والجدير ذكره أن الصادرات الألمانية إلى مصر تراجعت في الفترة الأخيرة.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
صواريخ من فرنسا
رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
بنادق ورشاشات من بلغاريا
أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
مسدسات من التشيك
تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
غواصات من ألمانيا
في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
دبابات من ألمانيا
حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
قطع غيار ومسدسات من إيطاليا
أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
معدات عالية التقنية للتجسس
حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.
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أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
خرق لقرار الاتحاد الأوروبي
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.
الكاتب: ريم نجمي