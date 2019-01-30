 وزير الاقتصاد الألماني: مصر أحد أهم شركائنا في المنطقة | أخبار | DW | 02.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

وزير الاقتصاد الألماني: مصر أحد أهم شركائنا في المنطقة

بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي، أقلعت طائرة وزير الاقتصاد الألماني، المقرب من المستشارة، إلى مصر على رأس وفد اقتصادي وبرلماني رفيع المستوى. وصرح الوزير قبل سفره أنه سيبحث قضايا سيادة القانون والفساد والحرية الدينية.

Peter Altmaier Portrait (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

غادر وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير بلاده اليوم السبت (الثاني من شباط/فبراير 2019) متوجهاً إلى مصر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. ويرافق الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وفد يضم 30 من الاقتصاديين وأعضاء البرلمان. ويتضمن برنامج زيارة آلتماير لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعديد من الوزراء. ويعتزم الجانبان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة خلال الزيارة.

مختارات

في زيارته إلى القاهرة، يرى وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير في مصر عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة المضطربة. ولكن كيف سيتعامل آلتماير مع طرفي المعادلة، حقوق الإنسان من جانب والمصالح الاقتصادية في الجانب الآخر. (02.02.2019)

في وقت تنشغل فيه ألمانيا بأمر ألمانيين اختفيا في مصر، ترجح عائلتا الشابين أن يكونا محتجزين لدى السلطات المصرية. وبينما يرى حقوقيون أن هذه حالات "معزولة"، يرى آخرون أن الاحتجاز القسري في مصر يأخذ طابع "العمليات المنظمة". (08.01.2019)

وكان آلتماير أعلن قبل سفره أنه سيبحث قضايا سيادة القانون والفساد والحرية الدينية مع المسؤولين المصريين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال التماير أمس الجمعة إن "مصر أحد أهم شركائنا لاستقرار المنطقة برمتها".

وأعرب التماير عن اعتقاده بأنه من الممكن للشركات الألمانية أن تُحَسِّن الأسس الاقتصادية بالنسبة للشعب المصري من خلال الاستثمارات وعروض التدريب، مشيراً إلى أنه سيرافقه، لهذا السبب، وفد اقتصادي خلال الزيارة.

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، هناك أكثر من 190 شركة ألمانية لديها مقار في مصر حالياً، ويعمل لديها نحو 35 ألف شخص.

والجدير ذكره أن الصادرات الألمانية إلى مصر تراجعت في الفترة الأخيرة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Frankreich Luftwaffe Kampfjets

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    صواريخ من فرنسا

    رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

  • Russland Waffe Kalaschnikow-Modell AK-47

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    بنادق ورشاشات من بلغاريا

    أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

  • USA Waffengeschäft Blue Ridge Arsenal

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    مسدسات من التشيك

    تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

  • Deutschland U-Boote für Kolumbien

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    غواصات من ألمانيا

    في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

  • Symbolbild zum Thema Sinai Anschlag auf ägyptische Polizisten

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    دبابات من ألمانيا

    حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

  • Pakistan Waffen- und Outdoor Messe Show

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    قطع غيار ومسدسات من إيطاليا

    أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.

  • Symbolbild Wirtschaft Spionage

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    معدات عالية التقنية للتجسس

    حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.

  • Kairo Ausschreitungen bei Erstürmung der Protestlager von Mursi Anhängern Archivbild 2013

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    خرق لقرار الاتحاد الأوروبي

    كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

أوضح تقرير لمنظمة أمنستي أن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تستمر في تزويد مصر بمعدات عسكرية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح لمصر. وبلغت قيمة تلك الصادرات ستة مليارات يورو. فما هي أبرز تلك الدول المصدرة؟ (25.05.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

صنع في ألمانيا - أزمة مصرفيين  

مواضيع ذات صلة

Berlin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht an Bord der Regierungsmaschine Theodor Heuss

بعد ميركل ـ طائرة الرئيس الألماني تتعرض لعطل فني أيضا 30.01.2019

الطائرة الرئاسية الأولى "كونراد آدناور" في ورشة التصليح لتلحق بها الطائرة الثانية "تيودور هويس" التي حملت الرئيس شتاينماير إلى أثيوبيا ليبقى عالقا فيها بعد عطل فني. سلسلة الأعطال الفنية في طائرات الجيش الألماني لا تنقطع.

Deutschland Compact with Africa-Konferenz in Berlin

العلاقات المصرية الألمانية...المصالح أولا وأخيرا؟ 30.10.2018

في إطار القمة الإفريقية الألمانية، يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برلين. وكانت هذه مناسبة للمنظمات الحقوقية للتنديد مجددا بتردي الوضع الحقوقي في مصر بينما ركزت التصريحات الرسمية فقط على أهمية مصر ودورها الإقليمي.

Deutschland Compact with Africa-Konferenz in Berlin

ميركل تستقبل السيسي وتتجنب التطرق لملف حقوق الإنسان علنا 30.10.2018

أكدت المستشارة الألمانية ميركل على أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، لكنها تجنبت التطرق إلى ملف حقوق الإنسان في مصر في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في برلين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  