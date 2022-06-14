وزير الاقتصاد الألماني: الغاز صار الآن سلعة نادرة

رفعت ألمانيا "مستوى التأهب" اليوم الخميس (23 حزيران/يونيو 2022) بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرّب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60 % في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم".

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر صحفي "نحن نواجه أزمة غاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة". وفي هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على "دعم" الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة.

وتشمل خطة الطوارئ ثلاثة مستويات، ويعد مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه حاليا المستوى الثاني في هذه الخطة، وسيكون مستوى الطوارئ هو المستوى الثالث.

وأضاف هابيك خلال المؤتمر الصحفي: "الأسعار مرتفعة للغاية بالفعل حاليا، ويتعين علينا الاستعداد حاليا لزيادات أخرى"، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر على الإنتاج الصناعي وسيكون عبئا ثقيلا بالنسبة لكثير من المستهلكين، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن "هجوم اقتصادي". ووفقا للخطة، سيكون هناك اضطراب في إمدادات الغاز أو زيادة استثنائية في الطلب على الغاز مع مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه اليوم، ما يؤدي إلى تردي كبير في وضع الإمداد بالغاز، ولكن السوق لا تزال قادرة على تجاوز هذا الاضطراب أو هذه الزيادة في الطلب.

يذكر أن ألمانيا تسارع الآن إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية، حيث تقلص موسكو إمداداتها من الغاز للدول الغربية، فيما يعتبر انتقاما من العقوبات التي جرى فرضها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويقول الخبراء إن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل توقف ألمانيا تماما عن الاعتماد على الطاقة الروسية، إما بقرار سياسي أو بناء على إرادة بوتين.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)