 وزير إيطالي يقترح نقل من يستحق اللجوء بالطائرة إلى أوروبا | أخبار | DW | 15.07.2019

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أخبار

وزير إيطالي يقترح نقل من يستحق اللجوء بالطائرة إلى أوروبا

كشف وزير الخارجية الإيطالي عن مجموعة من المقترحات لحل أزمة اللجوء في أوروبا. إحدى الحلول المقترحة نقل من يستحق اللجوء إلى أوروبا على متن رحلات جوية.

Italien Papst Franziskus mit syrischen Flüchtlingen am Flughafen in Rom (picture-alliance/dpa/F. Monteforte)

دعا وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيسي إلى وضع حل أوروبي مشترك لأزمة اللجوء التي أدت إلى توتر العلاقات بين إيطاليا وجيرانها الأوروبيين.

وكشف الوزير في حديث لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" نشر يوم الأحد (14 تموز/يوليو) عن بعض المقترحات التي سيقدمها اليوم الاثنين أمام مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال ميلانيسي إنه ينبغي تقديم طلبات اللجوء في مراكز أوروبية تقام خارج دول الاتحاد، ليتم بعد ذلك نقل الذين يستحقون اللجوء على متن رحلات جوية إلى دول الاتحاد، وأضاف الوزير: "يجب أن يكون بمقدور الذين لديهم حق في اللجوء أن يسافروا في ظروف كريمة وليس عن طريق المجرمين".

أما فيما يتعلق بمشكلة توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، فقد أكد ميلانيسي على ضرورة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي "وفقاً لمعايير موضوعية وواضحة"، مشيراً إلى أن "هذا النظام لا يعمل إلا إذا انضم إليه عدد كاف من دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الوزير الإيطالي: "المهاجرون لا يبحثون عن شواطئ إيطالية أو يونانية أو مالطية (...) إنهم يبحثون عن أوروبا. لذلك يجب أن نجد حلاً في إطار أوروبي."

ومن الاقتراحات الأخرى التي كشف عنها ميلانيسي هو أن تتعاون قوات الشرطة والأمن الأوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأن يمول الاتحاد الأوروبي إنشاء مشاريع استثمارية أكبر في البلدان الأصلية للمهاجرين من أجل تعزيز النسيج الاجتماعي فيها.

وعادت مسألة تقاسم الأعباء بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بأزمة اللجوء إلى الواجهة من جديد بعد تردد إيطاليا ومالطا في استقبال سفن إنقاذ المهاجرين.

ومنذ تولي الحكومة اليمينية الشعبوية السلطة في إيطاليا العام الماضي، تم إغلاق موانئ البلاد بوجه سفن إنقاذ المهاجرين، ما جعلها تبقى عالقة في البحر لأيام.

م.ع.ح/د.ص (DW)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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