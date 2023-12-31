وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يدعم فكرة إعادة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة، داعيا الفلسطينيين إلى رحيل طوعي. إلى ذلك قتل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق في غارة إسرائيلية على منزله في وسط غزة.

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد (31 ديسمبر/ كانون أول) إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم "تشجيعهم" على الهجرة إلى دول أخرى.

وردًا على سؤال حول احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش في مقابلة مع الإذاعة العسكرية "من أجل تحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني".

وكانتإسرائيل قد أجلت في العام 2005 جيشها ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة المحتل منذ العام 1967 في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب التي قدمها رئيس الوزراء حينذاك أرييل شارون.

واعتبر سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن إسرائيل يجب أن "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبًا على مغادرة القطاع.

وأضاف "في حال تحرّكنا بطريقة صحيحة استراتيجيًا وشجعنا الهجرة وفي حال كان هناك مئة ألف أو مئتَي ألف عربي في غزة وليس مليونَين، سيكون خطاب اليوم التالي (للحرب) مختلفًا تمامًا".

وتابع "سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول عربية مجاورة".

وكان سموتريش قد نفى وجود الشعب الفلسطيني خلال زيارة خاصة إلى باريس في شهر آذار/مارس، قائلً: "لا فلسطينيين لأن لا شعب فلسطيني".

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية، عن مقتل 21822 شخصًا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وفق حصيلة نشرتها السلطات الصحية التابعة لحماس الأحد، هي أعلى حصيلة لأي عملية إسرائيلية حتى الآن.

وأفادت السلطات الصحية عن سقوط 56451 جريحًا منذ بدءالحرب، في وقت أصبحت معظم مستشفيات غزة إما خارج الخدمة أو متضررة ومكتظة.

في غضون ذلك أعلنت مصادر إخبارية فلسطينية عن مقتل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وشغل سلامة الذي يعد مقربا من حركة فتح، حزب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بين شباط/فبراير 2005 وآذار/مارس 2006. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على مقتله.

يذكر أنحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)