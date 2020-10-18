وزير إسرائيلي يتوقع اتفاق تطبيع آخر قبل الانتخابات الأمريكية

توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2020) أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية قبل الانتخابات الأمريكية.



وقال أكونيس إن عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم يحدد تلك الدول، قائلاً إن ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن الأمر في يد واشنطن، وأضاف: "سأكون سعيداً جداً إذا كان الإعلان سيصدر، وقبل الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضاف أكونيس في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي: "لدي مبرر منطقي يجعلني أعتقد أن الإعلان سيأتي قبل الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهذا، إذا سمحتم لي، هو ما أفهمه من مصادري".

ورافق مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مبعوثين إسرائيليين إلى البحرين ومبعوثين إماراتيين إلى إسرائيل، ما يمثل نجاحاً له على صعيد السياسة الخارجية قبيل مسعاه لإعادة انتخابه رئيساً للبلاد، وما يدعم علاقات إسرائيل الجديدة مع البلدين الخليجيين والتي جرى الاتفاق عليها بوساطة أمريكية.

وأشار ترامب يوم الاثنين إلى أن بلاده سترفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مثيراً تكهنات بأنه قد يكون البلد العربي التالي الذي يتقرب إلى إسرائيل.

م.ع.ح/خ.س (رويترز)