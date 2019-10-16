وزير ألماني يعتزم حماية المراهقين من دعاية عمليات التجميل

ذكر وزير الصحة الألماني ينس شبان أنه يتعين حظر دعاية عمليات التجميل التي تستهدف المراهقين "حصرا أو في الغالب". وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن مثل هذا الحظر سيكون "حماية عملية للشباب".

وأضاف: "رسالة مجتمعنا للشباب يجب أن تكون: أنت على ما يرام كما أنت".

وذكر الوزير أن الدعاية الخاصة بجراحات التجميل توصل "رسالة أخرى خاطئة في الغالب"، مضيفا أن مثل هذه الدعاية "تضع المراهقين تحت ضغط تغيير مظهرهم عبر التدخل الجراحي". وبحسب التقرير، فإنه من المقرر إضافة هذه القاعدة كطلب تعديل في القانون المخطط للحماية من الحصبة، ومن المقرر أن يناقشها البرلمان بعد غد الجمعة.

وجاء في طلب التعديل الذي طرحه شبان، بحسب تقرير الصحيفة، أن كل تدخل جراحي ينطوي على مخاطر صحية. وأشار الطلب إلى أن "الفئة العمرية للمراهقين، التي تكون سريعة التأثر للغاية بموضوعات مثل الجمال المثالي والمظهر"، يتعين حمايتها من مثل هذه الدعاية. وذكر الوزير أنه يتعين أيضا حظر هذه الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ر.م/ع.ج ( د ب أ)