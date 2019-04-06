 وزير ألماني يحذر من تزايد الشعبوية والقومية | أخبار | DW | 29.04.2019

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أخبار

وزير ألماني يحذر من تزايد الشعبوية والقومية

سيكون وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أول مسؤول أوروبي رفيع يلتقي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. ماس استبق لقاءه مع الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي بالتحذير من تزايد الشعبوية والقومية على المستوى العالمي.

Brasilien Salvador Da Bahia Außenminister Heiko Maas reist nach Lateinamerika (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في البرازيل رفقة الممثلة سيبيل كيكيلي.

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين (29 نيسان/ أبريل 2019) في البرازيل من تزايد الشعبوية والقومية، وذلك في مستهل جولته في أمريكا اللاتينية التي تستمر أربعة أيام.

وقال ماس اليوم في مدينة سالفادور الساحلية خلال تأسيس شبكة ألمانية-أمريكية لاتينية لحقوق المرأة: "إننا نعايش حالياً انتكاسات خطيرة". وتدعى الشبكة "يونيداس"، أي الاتحاد. وأضاف ماس قائلا: "الشعبوية والقومية في تقدم على المستوى العالمي. والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار أعوام لم يعد يتم مناقشتها اليوم، وإنما يتم التشكيك فيها جزئياً".

مختارات

يذكر أن البرازيل انتخبت في الخريف الماضي اليميني الشعبوي جايير بولسونارو للرئاسة، وهو يقدم المصالح الوطنية على الاتفاقات والمؤسسات الدولية على نحو يتشابه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتزم ماس التصدي لمثل هذه التوجهات من خلال "تحالف التعددية"، ويبحث عن حلفاء في أمريكا اللاتينية لهذا الغرض. وقال الوزير الاتحادي: "سوف يتعين علينا الكفاح من أجل الإبقاء على الأفكار التقدمية في ألمانيا وفي أمريكا اللاتينية وعلى مستوى العالم. وإننا بحاجة لحلفاء لهذا الكفاح".

وسوف يلتقي ماس مع الرئيس البرازيلي غداً الثلاثاء، ليكون بذلك أول مسؤول حكومي من دولة بالاتحاد الأوروبي يلتقي مع بولسونارو منذ توليه منصبه الرئاسي في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبدأ وزير الخارجية الاتحادي زيارته للبرازيل الممتدة ليومين في سلفادور على ساحل المحيط الأطلسي. وترافق الممثلة الألمانية من أصل تركي سيبل كيكيلي الوزير في زيارته. كما شاركت في الفعالية الافتتاحية لشبكة المرأة "يونيداس". ومن المقرر أن تجمع الشبكة مبادرات لحقوق المرأة في أمريكا اللاتينية وألمانيا. ويعتزم وزير الخارجية الاتحادي الدعوة لذلك أيضاً في محطاته التالية خلال جولته بأمريكا اللاتينية في كولومبيا والمكسيك.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)

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