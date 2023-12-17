وزير: ألمانيا تسجل نحو 4300 جريمة ذات صلة بنزاع الشرق الأوسط

كشف وزير العدل الألماني أنه تم حظر عبارة "من النهر إلى البحر" في جميع اللغات بألمانيا، لأنها تنكر حق إسرائيل في الوجود. كما أعلن أنّ سلطات بلاده سجلت نحو 4300 جريمة ذات صلة بنزاع الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل.

أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم الأحد (17 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أن السلطات في بلاده سجلت نحو 4300 جريمة ذات صلة بالنزاع في الشرق الأوسط منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

وأوضح بوشمان اليوم خلال مؤتمر يوم المجتمع اليهودي بألمانيا المنعقد في العاصمة برلين أن هناك نحو 500 جريمة عنف بين هذه الجرائم، وشدد على ضرورة تطبيق القانون الجنائي بصرامة.

وناشد بوشمان وزراء الداخلية المحليين بالولايات الألمانية تغيير تكتيكات الشرطة أثناء المظاهرات، وحفظ أدلة قبل احتواء التصعيد.

وأضاف وزير العدل الألماني أنه تم رش نجمة داود على منازل، وتم إحراق أعلام إسرائيلية، وكانت هناك مئات التهديدات بالإبادة والقتل ضد إسرائيل وضد يهوديات ويهود في مظاهرات، وقال: "وكل هذا له تأثيره."

وتابع بوشمان أن يهوديات ويهود يخشون التحدث باللغة العبرية في الأماكن العامة أو ارتداء القبعة اليهودية "كيباه"، كما تم إلغاء فعاليات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وتتراجع مشاركة اليهود في الحياة المجتمعية، وقال: "هذه هي بذور الكراهية التي تنبت للأسف".

ولم يتطرق الوزير الألماني لمطالب المجلس المركزي لليهود بتشديد القانون الجنائي وتوسيع نطاق الفقرات المتعلقة بالفتنة والتحريض، ولكنه أكد ما تم القيام به بالفعل، وقال إنه صدر حظر أنشطة حماس وجماعة صامدون الفلسطينية.

وأضاف أنه تم حظر عبارة "من النهر إلى البحر، وستتحرر فلسطين" في جميع اللغات بألمانيا، لأنها تنكر حق إسرائيل في الوجود، وتابع أنه طلب من المفوضية الأوروبية وقف مبيعات القمصان التي تحمل هذه العبارة على الإنترنت.

مظاهرة في برلين مؤيدة للفلسطينيين. ويقول بوشمان: تم حظر عبارة "من النهر إلى البحر" في جميع اللغات بألمانيا، لأنها تنكر حق إسرائيل في الوجود. صورة من: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

وقال وزير العدل الألماني: "دولة القانون الخاصة بنا محصنة"، وأكد أهمية تنفيذ القوانين الجنائية باستمرار، وانتقد عدم التعرف على أعلام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلال مظاهرة بألمانيا، وأشار إلى أن الشرطة تعول غالبا خلال المظاهرات على نزع فتيل النزاعات.

وأوضح أنه من المهم من أجل الملاحقة الجنائية التحقق من البيانات الشخصية، وأضاف: "تأمين الأدلة يجب أن يتم قبل نزع التصعيد (خلال المظاهرات) ... يتعين على الشرطة إتمام هذه المهمة الحرفية"، وأوضح أن وزراء الداخلية المحليين بالولايات معنيون بذلك.

ص.ش/ أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ)