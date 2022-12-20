وزيرتان ألمانيتان تسلمان قطعا من "برونزيات بنين" إلى نيجيريا

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الدولة لشؤون الثقافة كلوديا روت إعادة 20 قطعة من برونزيات بنين الثمينة اليوم الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأأول 2022) في العاصمة النيجيرية أبوجا، في خطوة جذبت اهتماما دوليا.وكانت هذه الكنوز الفنية، التي نهبتها القوى الاستعمارية في القرن التاسع عشر، تنتمي سابقا إلى متاحف في برلين وهامبورغوكولونيا ودريسدن/لايبزيغ وشتوتغارت.

وسافرت السياسيتان إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الأحد لتسليم هذه القطع شخصيا إلى الجانب النيجيري. ويرافق بيربوك وروت رؤساء العديد من المتاحف.

بربوك: ألمانيا جادة في التعامل مع التاريخ الاستعماري

وضمن حفل تسليم سيتم اليوم الثلاثاء ستعيد "بربوك" إلى نيجيريا ما يسمى بـ "برونز بنين" والتي سرقت خلال الفترة الاستعمارية . والتي تشمل التماثيل البرونزية في بنين حوالي 3000 لوحة معدنية ومنحوتات من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. قاموا بتزيين القصر الملكي في مملكة بنين والتي كانت ضمن حدود نيجيريا الآن. ونتيجة لاستعمار بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر، تم جلبهم إلى أوروبا والولايات المتحدة كفنون منهوبة.

واحتفظ نحو 20 متحفا حتى الآن بأكثر من 1100 قطعة من قصر مملكة بنين آنذاك ، والتي أصبحت الآن جزءا من نيجيريا. وجاءت هذه القطع، المصنوعة من العاج ومواد أخرى بالإضافة إلى البرونز، في الغالب من أعمال النهب البريطانية في عام1897

وشددت بيربوك على أن العودة خطوة طال انتظارها. حتى لو كان هذا "لن يشفي كل جراح الماضي"، فإن التصالح مع الظلم الاستعماري يفتح أيضًا فصلًا جديدًا من التعاون الأعمق. تريد ألمانيا العمل بشكل أوثق مع أكبر ديمقراطيات إفريقيا من حيث عدد السكان، لا سيما في احتواء أزمة المناخ. لا تزال نيجيريا حاليًا مصدرًا رئيسيًا لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المدمر للمناخ ومصدر للوقود الأحفوري. تعتبر خطط الحكومة النيجيرية لانتقال الطاقة أكثر أهمية، بحسب ما نشرت صحيفة تسايت الألمانية.

وخلال زيارتها لقرية نجاراننام الواقعة شمال شرق نيجيريا، قالت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر الألماني أمس الاثنين :" نرى هنا مدى هشاشة هذا الاستقرار، غير أن السياسة الخارجية النشطة تعني سياسة سلام نشطة". يذكر أن هذه المنطقة تعد معقل جماعة بوكوحرام. وأرادت الوزيرة الألمانية السفر إلى شمال شرق نيجيريا لترى بنفسها كيف يتم إعادة بناء العديد من القرى التي دمرتها جماعة بوكو حرام بدعم ألماني.

وتبلغ مساحة نيجيريا ضعف مساحة ألمانيا، ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان وأكبر ديمقراطية في أفريقيا، كما أنها أقوى اقتصاد في القارة وأكبر منتج للنفط. وتضطلع نيجيريا أيضا بدور في استراتيجية الهيدروجين للحكومة الألمانية.

ع.أ.ج (د ب ا)