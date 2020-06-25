 وزيرة: 68 ألف امرأة بأعضاء جنسية مشوهة في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2020

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أخبار

وزيرة: 68 ألف امرأة بأعضاء جنسية مشوهة في ألمانيا

ارتفع عدد النساء اللواتي تعرضن في حياتهن لعملية تشوية في أعضائهن الجنسية (ختان) ويعشن في ألمانيا بنسبة 44 بالمئة منذ ثلاث سنوات حتى اليوم لتصل إلى 68 ألفاً. من أي الدول تنحدر معظم الضحايا؟

حسب منظمة الصحة العالمية تعيش حوالي 200 مليون امرأة حول العالم بأعضاء جنسية مشوهة.

حسب منظمة الصحة العالمية تعيش حوالي 200 مليون امرأة حول العالم بأعضاء جنسية مشوهة.

قالت وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفاي الخميس (25 حزيران/يونيو 2020) في برلين إنه يعيش في ألمانيا في الوقت الحاضر حوالي 68 ألف سيدة وفتاة تعرضن لتشويه في أعضائهن الجنسية، مشددة على أن العدد ارتفع بشكل كبير في السنوات الماضية. وبلغت نسبة الارتفاع في السنوات الثلاث الماضية 44 بالمئة.

مختارات

في اليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، رشا حلوة ترصد في مقالها* آراء نساء عشن هذه المعاناة. (06.02.2019)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحديث عن جريمة "ختان الإناث" المستمرة، وعن الأساطير التي تحوم حولها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. (07.02.2020)

وتنحدر معظم النسوة من الصومال وإريتريا وإندونيسيا ومصر ونيجيريا. وأرجعت الوزيرة الارتفاع إلى الهجرة من تلك الدول. "إنه انتهاك مهول لحقوق الإنسان وجريمة عفى عليها الزمن تضر بالسلامة الجسدية للنساء والفتيات وبحقهن في تقرير مصير أجسادهن".

وحسب منظمة الصحة العالمية تعيش حوالي 200 مليون امرأة حول العالم بأعضاء جنسية مشوهة. وتنتشر عادة ختان الإناث في عدد من بلدان إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخصوصا المناطق الريفية.

وبحسب إحصاءات للأمم المتحدة، عانت 87% من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة. وأفادت تقديرات صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن أكثر من 90 بالمئة من الفتيات خضعن للختان في الصومال وجيبوتي وغينيا.

وتعاني الكثير من النساء والفتيات اللائي خضعن للختان من عواقب صحية قصيرة وطويلة المدى. ويمكن أن تشكل تكلفة ختان الإناث المرتبطة بأمراض النساء والإنجاب والمسالك البولية والمضاعفات العقلية والجنسية والصحية المباشرة، ما يصل لـ30 بالمئة من ميزانية الصحة في بعض الدول. 

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب)

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    الختان بشفرة حلاقة أحيانا !

    هذه القابلة ختنت 4 فتيات في مناسبة واحدة بمدينة ماريغات بمقاطعة بارينغو في كينيا عام 2014 . الختان في هذه المناطق مقترن ببلوغ الفتاة سن البلوغ. هنا لا يمكن أن تتزوج الفتاة ما لم يجر ختانها. ورغم المنع الرسمي لهذه الممارسة بسبب ضغط الأمم المتحدة، ما زالت تمارس في بعض المناطق.

  • Somalia Genitalverstümmelung Symbolbild (picture-alliance/dpa)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    ختان الفتيات منذ التاسعة في الصومال

    في الصومال، تختن الفتيات منذ سن التاسعة، في الصورة تظهر فاي محمد بعد خمسة أيام من ختانها عام 2004 . تقول للمصورة إن كل حركة حتى وإن كانت شهيقا تسبب لها آلاما لا تطاق.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    استعدادات للمناسبة وكأنها زفاف!

    نساء وأطفال من قرية بارينغو بمدينة مايغات بكينيا يتحلقون حول النار خلال ساعات الفجر الأولى بانتظار انطلاق مراسم الختان التي تشمل بضع فتيات. نحو ربع فتيات ونساء كينيا جرت لهن عمليات ختان مثل هذه.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    المقاومة مستحيلة هنا !

    يشجع أفراد قبيلة بوكوت فتياتهم على الخروج إلى مكان حفل الختان، والاستحمام لإجراء المراسم.الرافضات لهذه الممارسة لا خيار أمامهن في النهاية سوى الهرب أو الرضوخ لإرادة القبيلة وقبولهن لتشويه أعضائهن التناسلية.

  • Ägypten Sohair el-Batea (picture alliance/AP Photo)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    أطباء في مصر يفعلون ذلك أحيانا!

    في عام 2014 أجريت عملية ختان لفتاة عمرها 13 عاما بقرية درب بيكتاريس في محافظة الدقهلية بمصر. نفذ العملية طبيب رسمي ما زال يمارس عمله. سهير الباتيا التي جرى ختانها فارقت الحياة بسبب العملية. في الصورة بعض من أقارب القتيلة.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    صاغرات بانتظار شفرة القابلة !

    فتيات قبيلة بوكوت يجلسن صاغرات داخل كوخ صغير بانتظار بدء مراسم الختان. أعراف القبيلة تتحدى قوانين دولة كينيا التي منعت هذه الممارسة منذ عام 2011.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    عين ناقدة تراقب تنفيذ شعائر التشويه البدني!

    على البنات أن يستجمعن شجاعتهن لمواجهة اللحظة المؤلمة الحاسمة، وخير من يدعم صمودهن بوجه العذاب الدامي أقرانهن من الأقارب والصديقات. بهذه المذبحة تكون الفتاة مشروع عروس .

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    صخرة دامية هي مذبح أنوثة الفتاة !

    تتنوع طرق الختان باختلاف القابلات القائمات بها وباختلاف القبائل والمناطق، أحيانا يُزال بظر البنت بأكمله، وفي أماكن أخرى تقطع مشافر المهبل، وفي أحيان أخرى تزال كافة أجزاء اللذة ويخاط مكانها لإلغاء أيّ أحتمال تلذذ قد تشعر به الفتاة أثناء المواقعة الجنسية.

  • Irak Kurdistan Genitalverstümmelung im Norden Iraks (DW/F. Neuhof)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    قرى كردستان العراق يشيع فيها ختان الإناث

    قابلة سابقة مارست ختان الإناث في إقليم كردستان العراق. ما زال هذا التقليد متبعا في بعض القرى النائية على الحدود مع تركيا وإيران، وتفارق الحياة بسببه بعض الفتيات. لكن المدن الكردية الكبيرة لا تشهد مثل هذه الممارسات.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    طلاء الجسد باللون الأبيض

    تقاليد بعض القبائل الأفريقية تحتم أن يُطلى جسد البنت بلون أبيض. يُراعى هذا الطقس بدقة ولا تُراعى حقيقة أن البنت قد تموت بسبب النزيف أو بسبب التهاب الجرح، ولا توجد أصلا معقمات أو وسائل لوقف النزيف. في كينيا هناك دوريات شرطة جوالة، تداهم مناسبات الختان في بعض القرى وتمنعها وتعاقب منفذيها.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    ضحية ستبقى تعاني مدى حياتها !

    بعد تنفيذ الختان، تُلفُ الضحايا بجلود الحيوانات ويسقن إلى أكواخهن بعد أن أصبحن عرائس جاهزات لمن يطلبهن حسب أعراف القبيلة. يشيع اعتقاد خاطئ أنّ المرأة المختونة أكثر قدرة على الإنجاب. حتى عمليات التجميل الحديثة غير قادرة على إصلاح الخراب الناتج عن الختان. إعداد: أندريا شمت/ ملهم الملائكة


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