وزيرة سويسرية توضح دعوتها للاستحمام "أزواجا" توفيرا للطاقة!

في ظل أزمة الطاقة المتصاعدة ، يبحث السياسيون بشتى الوسائل عن طرق لتوفير استهلاك الطاقة. وبعد أن نصح رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية فينفريد كرتشمان قبل مدة، باستعمال "منشفة مبللة" عوض الاستحمام بالماء، أطلقت وزيرة الطاقة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، اقتراحا ناريا آخر، حيث دعت المواطنين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة واتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها "الاستحمام أزواجا" وليس فرادى، فمن وجهة نظرها ترى أنه في المستقبل، يجب أن يستحم شخصان معا بهدف تقليل استهلاك الطاقة. بحسب ما نشره موقع "بليك" السويسري.

ففي مقابلة انتشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وضمن مساعي الوزيرة السويسرية لترويج تدابير خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة هذا الشتاء، لتجنب مخاطر نقص إمدادات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، اقترحت سوماروغا (62) عاماً "العديد من الامكانيات" على المواطنين لتوفير استهلاك الطاقة. فبالإضافة إلى إطفاء الأنوار عندما لا تكون في الغرفة، وإطفاء الكمبيوتر، عند عدم استخدامه، فإنها تقترح أيضا: "أن يستحم شخصان معاً، بدلاً من الاستحمام بمفردك".

أثار هذا المقترح أو المطلب العديد من الأسئلة. مثل هل تحتاج حقا إلى كمية أقل من الماء لجسمك عندما يكون هناك شخصان في الحمام؟ ماذا يفعل العزاب في هذه الحالة؟

وبعد أن قوبل اقتراح الوزيرة السويسرية بالسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت سوماروغا إلى تدارك تصريحاتها في لقاء آخر مع صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية، وقالت إن النصيحة كانت موجهة للشباب، وأقرت بأن "استحمام الناس معاً يصبح غير مناسب بعد سن معينة"

مع ذلك، فقد أصرت سوماروغا على أن الفكرة جيدة في العموم، وأن الغاية هي بث الوعي بين الناس بشأن الحاجة إلى توفير الطاقة.

ر.ض