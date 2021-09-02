 وزيرة دفاع ألمانيا تقترح تشكيل قوة أوروبية عسكرية مرنة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزيرة دفاع ألمانيا تقترح تشكيل قوة أوروبية عسكرية مرنة

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية كرامب- كارنباور تقديم مقترح هدفه تعزيز المهام العسكرية للاتحاد الأوروبي عن طريق تشكيل تحالفات تكونها دول أعضاء من داخل الاتحاد. ولا تشترط القوانين الداخلية موافقة جميع الدول الأعضاء.

وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب- كارنباور

وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب- كارنباور

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب- كارنباور، اعتزامها تقديم مقترح لتسريع وتيرة تنفيذ المهام العسكرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة السبت (18 سبتمبر/ أيلول 2021)، قالت الرئيسة السابقة لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:"أعتقد أن المادة 44 من المعاهدات الأوروبية تمنحنا الفرصة لاستصدار قرارات مشتركة من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مهام أوروبيةعن طريق تحالفات تكونها دول أعضاء راغبة في تشكيل هذه التحالفات".

وأضافت كرامب-كارنباور:"نعمل على إعداد مقترح يُنْتَظَر طرحه للنقاش في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل خلال اجتماع وزراء دفاع التكتل".

وتنص المادة 44 على أن مجلس الاتحاد الأوروبي بإمكانه تكليف مجموعة من الدول الأعضاء بتنفيذ مهمة ما في حال كانت هذه الدول راغبة في هذه المهمة وفي حال كان لديها القدرات اللازمة لمثل هذه المهمة. وتشير المادة إلى أنه لا يتعين أن تشارك كل الدول الأعضاء في مثل هذه المهام بصورة مباشرة.

مختارات

في أول زيارة يقوم بها وزير في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، يزور وزير الدفاع الأمريكي برلين حيث يلتقي بنظيرته أنيغريت كرامب-كارنباور لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

ورأت الوزيرة الألمانية أن على الأوروبيين أن تكون لديهم القدرة على التصرف بشكل ذي مصداقية إذا أرادوا أن يأخذهم العالم على محمل الجد وأن تكون لهم مصداقية، ولفتت إلى أن من الممكن أن تكون هناك "مواقف يكون لدينا فيها وضع مصالح مختلف ويمكن أن يكون هذا أيضاً داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضافت كرامب-كارنباور أنها دعت داخل الاتحاد الأوروبي لهذا السبب إلى مباشرة الأمور بشكل محدد ومناقشة" كيف تصدر القرارات، ومن يقود القوات، وما هي الوحدات التي سيتم تحديدها للمهمة وما هي قوات الدعم. ورأت الوزيرة أن ثمة فرصة لتحريك الأمور في هذا الشأن في الوقت الراهن.

وعن استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، قالت كرامب-كارنباور: " لم يكن أحد يتوقع هذا السقوط السريع لكابول، وقد اطلعت... على تقارير لحلفائنا"، وذكرت أنها كانت أثارت قضية الموظفين المحليين داخل الحكومة الألمانية في وقت مبكر للغاية.

وقالت الوزيرة: "نجحنا في جلب جزء كبير من هؤلاء الذين عملوا مع الجيش الألماني في العامين الأخيرين، وذلك قبل تفاقم الوضع في البلاد".

لكن الوزيرة أشارت إلى أنه لم يعد من الممكن منح تأشيرات لجزء آخر من الموظفين الذين عملوا بموجب اتفاقات أخرى للحكومة الألمانية "وهذا أمر يزعجني بشكل شخصي وقد أثرت هذا الموضوع مبكراً جداً. لكنه استغرق وقتاً طويلاً في الصيف قبل أن نتمكن من تنفيذه فعلياً".

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا)

مشاهدة الفيديو 01:36

القمة الأوربية تبحث سبل التعاون العسكري

مواضيع ذات صلة

European Union defense ministers pose for a group photo during a meeting of EU defense ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Thursday, Sept. 2, 2021. (AP Photo/Darko Bandic)

"الهزيمة الأفغانية تؤكد حاجة أوروبا لتطوير قدرات دفاعية مستقلة" 02.09.2021

التطورات الأخيرة في أفغانستان رفعت حدّة الأصوات المطالبة في أوروبا بتطوير قوة عسكرية مشتركة، تكون قادرة على التصرف بسرعة في وقت الأزمات. فكيف تخطط دول الاتحاد الأوروبي لبناء قواعد قوة دفاع موحدة؟

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane, some climbing on the plane, as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

ألمانيا تحت الصدمة ـ أفغانستان "وصمة عار" على جبين الغرب 18.08.2021

تابعت وسائل الإعلام الألمانية بذهول مشاهد انهيار الوضع السياسي في أفغانستان، ما قد يشكل قطيعة في التدخلات العسكرية للغرب، إذ ارتفعت الأصوات المطالبة في إعادة بلورة عقيدة السياسة لخارجية لألمانيا وحلفائها الغربيين.

13.04.2021, Berlin - Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin der Verteidigung, empfängt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Bundesverteidigungsministerium. Das ist der erste Besuch eines Ministers der neuen US-Regierung in Deutschland. Austin reist dann weiter nach Stuttgart, wo er mit Soldaten in den US-Kommandozentralen für die Truppen in Afrika und Europa spricht.

وزير الدفاع الأمريكي إلى برلين لإعادة التنسيق العسكري 13.04.2021

في أول زيارة يقوم بها وزير في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، يزور وزير الدفاع الأمريكي برلين حيث يلتقي بنظيرته أنيغريت كرامب-كارنباور لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.