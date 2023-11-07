وزيرة داخلية ألمانيا تدعو إلى التظافر ضد معاداة السامية

قبل وقت قصير من الذكرى السنوية لما يسمى بـ"ليلة البللور"، وهي ليل قام خلالها النازيون بهجمات ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا يوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1938، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى مزيد من التظافر الاجتماعي ضد معاداة السامية في ألمانيا. وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "علينا أن نعطي اليهود يقينا مطلقا بأن عام 2023 ليس هو عام 1938. هذه أكثر من مجرد مسؤولية تاريخية. إنه تصورنا الخاص عن الإنسانية والتظافر".

وفيما يتعلق بالأفعال المعادية للسامية خلال مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، أكدت فيزر ضرورة وجود عواقب. وقالت الوزيرة: "أي شخص يسيء للحريات المدنية بهذه الطريقة ومن خلال الترويج للجرائم والكراهية لا يمكنه الاعتماد على حماية حرية التعبير".

وتابعت فيزر "كل من يهون من فداحة جرائم حماس اللاإنسانية أو يستحسنها، يتعارض مع قيمنا وقوانيننا ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك"، مؤكدة أن الجالية اليهودية يمكنها الاعتماد على مساعدة الدولة، وتابعت الوزيرة الألمانية "علينا أيضا كمجتمع أن نصبح أعلى صوتا وأن نتصدى للكراهية ضد اليهود بشكل أكثر وضوحا".

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)