 وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها بأربع لغات أولها العربية | عالم المنوعات | DW | 30.09.2018

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منوعات

وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها بأربع لغات أولها العربية

ألقت زيرة خارجية النمسا كارين كنايسل كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأربع لغات أولها العربية، موضحة أنها لغة جميلة وجزء من الحضارة العربية المهمة.

USA Karin Kneissl vor der Generalversammlung der UN (picture alliance/AP Photo/M. Altaffer)

لفتت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل الأنظار بعد أن استهلت كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت باللغة العربية، وأشارت إلى أنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب. وكانت العربية إحدى اللغات الأربع التي ألقت فيها كلمتها.

وقالت كنايسل شارحة اختيارها التحدث بالعربية: "لماذا أفعل هذا لأنها اللغة الوحيدة من ست لغات رسمية في الأمم المتحدة، اللغة العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة العربية المهمة".

وأضافت كنايسل: "عرفت في لبنان أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة، هذا سر الحياة. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة. كل الاحترام لهؤلاء".

وأوضحت كبيرة السياسيين  النمساويين أن الإنسانية تمتلك صوتاً في قاعة اجتماعات الأمم المتحدة وأن "هذا الصوت يجب أن يُرفع خارج هذه القاعة من أجل كل شخص"، عليه العيش في مناطق الحروب والصراعات.

ومن ثم غيرت كنايسل إلى التحدث باللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وشكرت المترجمين الفوريين على "صبرهم واناتهم"، كما تضمن خطابها عبارات باللاتينية والعبرية، خلال حديثها عن الاحتباس الحراري والمساواة بين الجنسين ومستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وضرورة السلام في سوريا.

ع.غ/ ط.أ 

  • Symbolbild multikulturelle Hochzeit OVERLAY

    "دلعني" بالألمانية

    عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي

    في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.

  • Hamster Maus Nagetier

    "دلعني" بالألمانية

    ماوسي .. فأرتي

    قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.

  • Ostereier und Hasen

    "دلعني" بالألمانية

    هازه.. أرنبي البري

    "هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.

  • Biblischer Zoo Jerusalem

    "دلعني" بالألمانية

    بيرشن .. دبي الصغير

    تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.

  • Symbolbild Hochzeit

    "دلعني" بالألمانية

    ماوس بار .. زوج الفئران

    وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.

  • Ordensburg Vogelsang 028

    "دلعني" بالألمانية

    شنيكه .. حلزون

    تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.

  • Symbolbild Warum Fragezeichen Tafel Schild

    "دلعني" بالألمانية

    شنوكي

    تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.

  • Muschel mit Perle

    "دلعني" بالألمانية

    بيرله.. لؤلؤة

    هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    "دلعني" بالألمانية

    ليبلينغ .. حبيبي

    وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.

  • Mode aus Schokolade Lambertz

    "دلعني" بالألمانية

    زوسه.. حلوة

    حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".

  • Symbolbild Schatz Schatztruhe Goldschatz Schmuck Geschmeide Münzen Perlen Brosche Schmukkästchen Schmuckkasten

    "دلعني" بالألمانية

    شاتس .. كنز

    كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.

    الكاتب: زمن البدري


 

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