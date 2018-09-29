وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها بأربع لغات أولها العربية

لفتت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل الأنظار بعد أن استهلت كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت باللغة العربية، وأشارت إلى أنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب. وكانت العربية إحدى اللغات الأربع التي ألقت فيها كلمتها.

وقالت كنايسل شارحة اختيارها التحدث بالعربية: "لماذا أفعل هذا لأنها اللغة الوحيدة من ست لغات رسمية في الأمم المتحدة، اللغة العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة العربية المهمة".

وأضافت كنايسل: "عرفت في لبنان أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة، هذا سر الحياة. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة. كل الاحترام لهؤلاء".

وأوضحت كبيرة السياسيين النمساويين أن الإنسانية تمتلك صوتاً في قاعة اجتماعات الأمم المتحدة وأن "هذا الصوت يجب أن يُرفع خارج هذه القاعة من أجل كل شخص"، عليه العيش في مناطق الحروب والصراعات.

ومن ثم غيرت كنايسل إلى التحدث باللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وشكرت المترجمين الفوريين على "صبرهم واناتهم"، كما تضمن خطابها عبارات باللاتينية والعبرية، خلال حديثها عن الاحتباس الحراري والمساواة بين الجنسين ومستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وضرورة السلام في سوريا.

ع.غ/ ط.أ