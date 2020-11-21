وزيرة تحسم: لقاح كورونا طوعي أم إلزامي في ألمانيا؟

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، آنيا كارليتسيك، أن اللقاحات المحتملة الجديدة المضادة لفيروس كورونا المستجد ستكون مطابقة لمعايير السلامة، في تصريحات لها لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020). وقالت الوزيرة: "اللقاح سيلبي نفس معايير السلامة مثل جميع اللقاحات الأخرى. هذا يعني أيضاً أن السلطات ستستمر في تقديم الدعم الوثيق بعد الموافقة، وستراقب سلامة وفعالية اللقاح"، مؤكدة كذلك أن التطعيم سيظل طوعياًً تماماً".
وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد أوضحت من قبل أنها تتوقع الموافقة على لقاح مضاد لكورونا في أوروبا نهاية هذا العام أو عقب بداية العام الجديد مباشرة. وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية وشريكتها الأمريكية في تطوير اللقاح "فايزر" أمس الجمعة أنهما أعدا بالفعل طلبا للموافقة على لقاحهما في أوروبا.
وفي جديد أعداد الإصابات، أعلن معهد "روبرت كوخ" الفيدرالي اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية اقترب من 23 ألف إصابة، ومقارنة بالفترة ذاتها من الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات اليومية بواقع 500 حالة، فيما زادت الوفيات بـ254 حالة عن أول أمس الخميس.
وبعد أن ارتفعت عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل واضح قبل أسابيع، استقر مستوى الإصابات نسبياً مؤخراً. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، على الرغم من الإغلاق الجزئي في ألمانيا منذ بداية هذا الشهر.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى حوالي 210 ألف إصابة فيما تقترب الوفيات من 14 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المتعافين 593 ألف حالة، بينما لا يزال معدل الاستنساخ مثيراً للقلق ويبلغ 1.05.
"تراجع" في مبيعات الشركات
ومن الناحية الاقتصادية، تواجه أكثر من ثلثي الشركات الألمانية انخفاضاً عاماً في المبيعات في عام 2020، وفقا لمسح على مستوى البلاد، أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية.
وقال الاتحاد إن ميزانيات الاستثمار المشددة في العديد من المناطق العالمية تؤثر على الطلب على المنتجات الألمانية، إلا أن الشركات تشهد أيضاً تراجعاً في الطلب على المستوى المحلي.
ومن المجالات المتأثرة، مجالات الضيافة والسفر والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث أبلغ أكثر من 90 % من الشركات عن انخفاض في المبيعات، وكذلك 70 % من الشركات العاملة في تجارة وصناعة السيارات، بينما اضطر نحو نصف الشركات تقريبا إلى خفض أو تأخير الاستثمار استجابة للأزمة.
إ.ع/خ.س (د ب أ)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.