وزيرة باكستانية تدعو الدول الصناعية لتحمّل مسؤولية الفيضانات

طالبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، شيري رحمن، الدول الغنية لدفع تعويضات للدول غير الصناعية التي تعاني من تداعيات الكوارث الطبيعية وإصلاح ما وقع لهذه الأخيرة من خسائر كبيرة.
حملت الوزيرة الدول الصناعية أسباب تغير المناخ، بسبب عدم نجاح جلّ هذه الدول في خفض انبعاثات التلوث. وأشارت إلى أن باكستان ساهمت بأقل من 1 في المئة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكنها تواجه حاليا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية إن النقاش حول تعويضات تقدم للمتضررين تمّ حظره، ما ترك بلداناً ضعيفة مثل باكستان "تواجه وطأة الاستهلاك المتهور لأشخاص آخرين للكربون"، متابعة أن باكستان توجد على خط المواجهة وتعتزم "إبقاء الخسائر والأضرار في صميم المفاوضات" مع الدول الصناعية.
وصرّحت الوزيرة أن الملوّثين الكبار يحاولون "غسل" التلوث الذي يقومون به، لكن ذلك لا يمنع حقيقة أن على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا تتجاوز الناتج الإجمالي لعدة دول، أن تتحمل مسؤولياتها. وقالت إن المساعدات التي تقدم للدول التي لا تسبب في أيّ انبعاثات قليلة للغاية.
وطالبت الوزيرة بضغوط أكبر على الدول والشركات الكبرى، لأن "تغير المناخ يتسارع بشكل أسرع بكثير من التوقعات". ولم تفلح الدول الصناعية في آخر قمة للمناخ في الخروج بإجراءات حقيقية حاسمة توقف أزمة مناخية كبرى تواجه العالم.
تضرر من الفيضانات في باكستان 33 مليون شخص وأودت بحياة 1314 على الأقل بينهم 458 طفلا.
وأكدت السلطات الباكستانية إن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية في جبال شمال باكستان تسببت في فيضانات تضرر منها 33 مليون شخص وأودت بحياة 1314 على الأقل بينهم 458 طفلا.
جاءت الفيضانات في أعقاب درجات حرارة قياسية في الصيف، وألقت الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة باللوم على تغير المناخ في الطقس القاسي وما سببه من دمار.
وصرفت السلطات بعض المياه من أكبر بحيرة للمياه العذبة في باكستان، مما أدى إلى نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من ديارهم، على أمل منع فيضان مياه البحيرة وغمر مناطق ذات كثافة سكانية أكبر.
لكن مستويات المياه في البحيرة، الواقعة إلى الغرب من نهر إندوس في إقليم السند بجنوب باكستان، لا تزال مرتفعة على نحو خطير. وتمثل الفيضانات عبئا كبيرا على اقتصاد يحتاج بالفعل إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.
ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، لكن وزير المالية مفتاح إسماعيل قال إن الخسائر أكبر بكثير من ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن طائرات تحمل مواد إغاثة من الأمم المتحدة ودول من بينها تركمانستان ودولة الإمارات المتحدة وصلت اليوم الاثنين (الخامس من سبتمبر/ أيلول).
ع. ا/ أ.ح
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجة حرّ شديدة في أوروبا
تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
فيضانات سيدني
جلبت بداية شهر تموز/ يوليو المجموعة الرابعة من الفيضانات خلال 18 شهرا إلى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وتأثرت منطقة سيدني الكبرى بشكل خاص، حيث شهدت تساقط أمطار غزيرة. وتحولت الطرق إلى أنهار مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
أمطار موسمية في باكستان
تضرب العواصف باكستان منذ منتصف حزيران/ يونيو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإلحاق أضرار بالمنازل والطرق والجسور ومحطات الطاقة. وقال وزير التغير المناخي إن الأمطار الأخيرة كانت أغزر بنسبة 87 في المائة من متوسط هطول الأمطار وإن باكستان يجب أن تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الفيضانات حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان الأنهار الجليدية في البلاد بشكل أسرع.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
قيود على المياه في إيطاليا
بعد هطول أمطار شتوية شحيحة وشهور من الجفاف، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في خمس مناطق ستستمر حتى نهاية العام. فيما فرضت بعض المدن والمناطق قيودا على استخدام المياه. وتعتبر أخطر أزمة مياه منذ 70 عاما في منطقة حوض (بو) في البلاد، وهي منطقة حيوية للزراعة والثروة الحيوانية في إيطاليا.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
حرائق الغابات في الولايات المتحدة
حتى قبل بدء موسم حرائق الغابات في الولايات المتحدة رسميا، اشتعلت النيران في أجزاء من البلاد. إذ اندلع حريق في شمال كاليفورنيا في بداية يوليو / تموز وتضاعف حجمه بين عشية وضحاها مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجة حر في الصين
تعاني الصين من أسوأ موجة حر منذ عقود. ضربت الحرارة الحارقة أجزاء من البلاد في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، ومع ارتفاع الطلب لتشغيل أجهزة تكييف الهواء سجل الحمل على شبكات الكهرباء أرقاما قياسية. في غضون ذلك، عانت عدة مناطق جنوبية من أمطار غزيرة وفيضانات. ويعود السبب في ذلك إلى التغير المناخي.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
انهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل
تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في أعقاب الأمطار الغزيرة في القضاء على المساكن في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل في أيار/ مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. فالأحياء الفقيرة المبنية على سفوح التلال معرضة لمثل هذه الكوارث ويقول الخبراء إن تغير المناخ يساهم في زيادة هطول الأمطار.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
جنوب أفريقيا أمطار غزيرة
في أبريل/ نيسان، ضربت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة أكثر من 400 شخص ودمرت أكثر من 12 ألف منزل وأجبرت ما يقدر بنحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.
-
تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
استمرار الجفاف في شرق إفريقيا
تشهد منطقة شرق إفريقيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. حوالي 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا. يقول علماء إن الانخفاض في موسم الأمطار الربيعي، المرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الهندي، يتسبب في هطول الأمطار بسرعة فوق المحيط قبل الوصول إلى اليابسة. أنا صوفي براندلن/ سارة شتيفن / ريم ضوا