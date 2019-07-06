وزيرة العدل الألمانية تطالب بمواجهة اليمين المتطرف بصرامة

طالبت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت بمزيد من الصرامة في التصدي لليمينيين المتطرفين. وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (27 تموز/يوليو 2019): "يتعين علينا زيادة ضغط الملاحقة على اليمينيين المتطرفين بشدة".
وذكرت لامبرشت أنه يتعين على الشرطة وهيئات الادعاء العام بذل كافة الجهود لملاحقة جرائم الكراهية على الإنترنت بفعالية، وقالت: "نرى أن الكراهية على الإنترنت تتحول إلى عنف وحشي"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعم الولايات عبر ميثاق دولة القانون في زيادة القوى العاملة والكفاءات الرقمية لدى السلطات القضائية.
وتشتبه السلطات الألمانية في أن اليميني المتطرف، شتيفان إي.، قتل المسؤول الحكومي لوبكه في حزيران/يونيو الماضي برصاصة في الرأس. ويقبع المشتبه به في السجن الاحتياطي حاليا. ويجري الادعاء العام تحقيقات ضده بتهمة القتل. ويرجح الادعاء العام وجود خلفية يمينية متطرفة وراء الجريمة.
وفي مدينة فيشترسباخ الصغيرة بولاية هيسن غربي ألمانيا، أصيب إريتري 26 (عاما) بجروح بالغة إثر تعرضه لطلق ناري في البطن على يد ألماني 55 (عاما) يوم الاثنين الماضي. وعقب ارتكاب الجريمة قتل الألماني نفسه. ويرجح المحققون وجود دوافع عنصرية وراء الجريمة.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة اليوم السبت في مدينة فيشترسباخ دعت إليها مجموعة معادية للفاشية "أنتيفا كولكتيف 069" اليسارية. وتتوقع المدينة مشاركة مئتي شخص في المظاهرة، التي تحمل شعار "ضد الإرهاب اليميني".
ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.
الكاتب: وفاق بنكيران