وزيرة العدل.. أمل اشتراكيي ألمانيا في انتخابات أوروبا

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وزيرة العدل كاتارينا بارلي لتتصدر قائمة مرشحي الحزب لخوض انتخابات برلمان أوروبا في 26 أيار/مايو المقبل. وجاء اختيار بارلي، 50 البالغة من العمر 50 عاما، بتأييد 99% من الأعضاء، إذ حصلت على 192 صوتا من أصل 194 صوتا في مؤتمر مندوبي الحزب الذي انعقد اليوم الأحد (9 ديسمبر 2018) في العاصمة الألمانية برلين.

ودعت بارلي حزبها على القيام بحملة انتخابية قوية وذلك نظرا لتنامي قوة الحركات القومية والشعبوية في أوروبا، ونوهت إلى أن مشروع الوحدة الأوروبي يقف أمام مفترق طرق. وجاء في المركز الثاني في قائمة الحزب أودو بولمان، زعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في برلمان أوروبا، وحصل على تأييد 97.4 % من الأصوات.

وكان الحزب الاشتراكي حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014 على 27.3 %، وكان مارتين شولتس، الرئيس السابق للحزب والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، يتصدر قائمة الحزب آنذاك. وتشير كل نتائج استطلاعات الرأي إلى حصول الحزب الاشتراكي على نحو 15% في الوقت الراهن.

وكانت الأحزاب الاشتراكية في أوروبا قد اختارت الهولندي فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية، ليتصدر قائمة مرشحيها للبرلمان الأوروبي، وبذلك سيكون تيمرمانز (57 عاما) المنافس الأكبر للألماني مانفريد فيبر، مرشح الأحزاب المحافظة.

ويسعى هذان السياسيان إلى شغل منصب رئيس المفوضية خلفا لجان كلود يونكر، ما يجعلهما يتنافسان على واحد من أٌقوى المناصب في الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن لبارلي كمرشحة وطنية أن تلعب بشكل أو بآخر دورا رائدا في كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)