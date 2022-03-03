وزيرة الدفاع : الجيش الألماني سيصبح "فائق التطور"

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت اليوم الأربعاء (16 مارس/آذار 2022) في برلين إن هدفها "هو أن يكون الجيش الألماني مجهزا بالكامل وقادرا على حمايتنا بشكل موثوق به وحماية شركائنا في التحالف". يأتي ذلك في إطار سعي برلين لتحديث قواتها المسلّحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الطريق لإنشاء صندوق خاص لتدعيم الجيش الألماني يبلغ قوامه 100 مليار يورو. ويحتاج تنفيذ هذا الأمر إلى إجراء تعديل دستوري، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (بوندستاغ)، ما يعني أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستحتاج إلى دعم من المعارضة لتمرير التعديل.

وبحسب البيانات، سيُخصص في الميزانية الاتحادية لعام 2022 أكثر من 50 مليار يورو لميزانية الدفاع في خطة منفردة. وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقا للمعايير الرئيسية لميزانية 2023 والخطة المالية حتى عام 2026، سيُجرى خلال السنوات التالية تخصيص نحو 50.1. مليار يورو سنويا للجيش، وهو ما يمثل زيادة إجمالية تبلغ حوالي 12.4 مليار يورو مقارنة بالخطة المالية الحالية.

وإلى جانب ذلك، سيُجرى استخدام أموال الصندوق الخاص للجيش في إتمام مشاريع كبيرة تم تحديدها منذ سنوات، مثل تمويل تجديد أسطول مقاتلات "تورنادو" بطراز جديد، وتحسين عتاد الجنود، بحسب بيانات الوزارة.

وبحسب المسودة التي أقرها مجلس الوزراء، يجب أن ينص الدستور على أن الصندوق الخاص يعمل على "تعزيز قدرات التحالف والدفاع". وأشارت المسودة إلى أنه ليس من المخطط إدراج مواصفات أكثر دقة لاستخدام هذه الأموال في التعديل الدستوري، بل سيُجرى وضع قانون لإنشاء الصندوق الخاص، والذي سيتضمن خطة اقتصادية بمشروعات محددة. وهناك خلاف داخل الحكومة الألمانية حول نوعية المشروعات التي يجب ضخ أموال الصندوق فيها.

ومن المقرر استثناء القروض الخاصة بهذا الصندوق من قواعد كبح الديون. وستظل الاستثمارات الكبرى، التي يزيد حجمها عن 25 مليون يورو، بحاجة لموافقة لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني قبل تنفيذها.

مشاهدة الفيديو 02:04 وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35

وحسب مفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية إيفا هوغل، يضم الجيش الألماني حاليا 183 ألفا و695 جنديا، لكنها ترى أن النطاق الواسع من المهام والتكليفات، من بينها المهام غير العادية مثل المساعدة الإدارية المكثفة خلال جائحة كورونا أو مهمة الإجلاء في أفغانستان، كشفت أن القوة العاملة في الجيش واحتياطي القوات محدودان. وأشارت هوغل إلى أن "جاهزية المعدات الكبيرة تبلغ في بعض الحالات أقل من 50%. المعدات اليومية مثل السترات الواقية أو السترات الشتوية يتم إرسالها أحيانا متأخرة...هذا غير مقبول على الإطلاق، ويتعين تحسينه".

وأشارت مصادر برلمانية الاثنين الماضي إلى أن ألمانيا تعتزم شراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز "اف 35" و15 مقاتلة "يوروفايتر"، التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن لكي تحل محل أسطولها المتقادم من مقاتلات "مقاتلات "تورنادو".

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على خطط وزير المالية، كريستيان ليندنر، بشأن الموازنة، والتي تنص على ديون جديدة مجددا هذا العام بقيمة 99.7 مليار يورو بسبب أزمة جائحة كورونا.

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ)