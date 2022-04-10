 وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بتحقيق حول ″فظائع″ ارتكبت في مالي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2022

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أخبار

وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بتحقيق حول "فظائع" ارتكبت في مالي

خلال زيارتها إلى مالي لتفقد القوات الألمانية العاملة هناك، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية ضرورة اجراء تحقيق عاجل حول انتهاكات جسيمة ارتكبت هناك الشهر الماضي. انتقادات الوزيرة جددت الشكوك بإمكانية بقاء القوات الألمانية هناك.

وزيرة الدفاع الألمانية لامبرخت في زيارة لمالي

مطالبة الوزيرة الألمانية باجراء تحقيقات يثير علامة تساؤل على بقاء القوات الألمانية في مالي

طلبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت خلال زيارة إلى مالي إجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت في نهاية آذار/مارس في مورا بوسط البلاد، مجددة شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.

ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه قامت "بتحييد" 203 جهاديين في نهاية آذار/مارس في مورا حيث تحدثت شهادات جمعتها وسائل الإعلام والمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش عن إعدام جماعي لمدنيين من قبل الجيش المالي.

مختارات

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية على العمل على تحديث جيش بلادها "ليصبح قويا وفائق التطور". جاء ذلك عقب موافقة لحكومة على إنشاء صندوق تمويل للجيش بقيمة 100 مليار يورو في إطار سعي برلين لتحديث جيشها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

اتهمت موسكو وزيرة الخارجية الألمانية بانتهاج "دعاية الكراهية" وبالمعاناة من "هيستريا معاداة الروس". هذا في وقت ألمحت فيه بيربوك إلى استعداد بلادها لتوريد مزيد من أنظمة الأسلحة لأوكرانيا وأيدت حظر استيراد الفحم الروسي.

في مؤتمر صحفي ركز فيه على الأوضاع في مالي، الرئيس الفرنسي ماكرون يكشف عن خطة زمنية لانسحاب آخر قوات بلاده في مالي، رافضا الحديث عن "فشل المهمة الفرنسية" في بلد تنشط فيه الجماعات الجهادية.

وطالبت لامبرخت بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في هذه الوقائع. وقالت بعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي) إن السؤال المطروح هو معرفة "ما إذا كان هذا هو النظام الذي نريد دعمه"، حسب تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الألمانية.

وأضافت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي "نحن نرى أنه يتم تدريب الجنود الماليين بشكل رائع من قبل جنود ألمان متحمسين ومؤهلين، قبل أن ينطلقوا بمهام بهذه القدرات، مع القوات الروسية إن لم يكن مع مرتزقة مثلا".

وتابعت لامبرخت "لذلك يطرح السؤال عما إذا كان هذا يمكن أن يتوافق مع قيمنا، خصوصا إذا كان علينا بعد ذلك أن نشهد فظائع كما حدث في مورا".

وتدين فرنسا والغربيون دعوات السلطات المالية، على حد قولهم، لمجموعة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، التي تثير أفعالها جدلا. لكن السلطات المالية تؤكد أنها لا تلجأ إلى مرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولتين أي مع روسيا.

وكانت ألمانيا ذكرت الأشهر الأخيرة أنها ستعيد تقييم الإبقاء على مهمة جنودها في مالي لا سيما منذ إعلان الانسحاب الفرنسي من هذا البلد في شباط/فبراير الماضي.

ويشارك الجيش الألماني حاليًا في مهمتين الأولى هي "بعثة الاتحاد الأوروبي للتأهيل في مالي" التي تضم 328 جنديا ألمانيا و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي يشارك فيها 1170 جنديا ألمانيا.ر وقالت الوزيرة الألمانية ردا على سؤال أن المسألة الأساسية هي معرفة من سيتولى تشغيل مطار غاو في المستقبل بدلا من فرنسا.

ويفترض أن يقرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في أيار/مايو ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل مهامه في البعثتين.

ع.أ.ج/ م س (د ب ا)

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    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م