 وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لتعزيز أوروبا عسكريا | أخبار | DW | 23.01.2019

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أخبار

وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لتعزيز أوروبا عسكريا

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في ندوة نقاشية في مؤتمر "دافوس" على أهمية العلاقات بين ضفتي الأطلسي. بيد أنها شددت في المقابل على ضرورة تعزيز أوروبا عسكريا، كما دعت إلى موقف موحد حيال روسيا.

Deutschland Bundeswehr | Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/P. Schulze)

صورة من الأرشيف لوزيرة الدفاع الألانية أورزولا فون دير لاين.

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين خلال وجودها في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا.

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بعد شهور قليلة من دعوتها للعمل لإنشاء جيش أوروبي مشترك، عادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتؤكد أن بلادها ستكون بمثابة إشكالية في مثل هذه الجيش. وأوضحت ميركل جوانب خاصة بألمانيا تجعل منها "شريكا ليس سهلا". (11.01.2019)

حسب تقارير إعلامية متطابقة، فإن الجيش الألماني يتجه لفتح الأبواب أمام أجانب للالتحاق بصفوفه، خاصة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وحسب المفتش العام في الجيش فإن الأمر يتعلق بـ "أطباء ومختصين في تكنولوجيا المعلومات". (27.12.2018)

وقالت السياسية، المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي خلال ندوة نقاشية حول التغييرات السياسية اليوم الأربعاء (23 كانون الثاني/ يناير 2019): "لابد أن نكون قادرين على التعامل بصورة شاملة مع المشاكل الموجودة  في جوارنا والتي تعنينا بشكل مباشر".

ورأت فون دير لاين أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عازمة على الاستمرار في الاعتناء بالأمور عبر ضفتي الأطلسي، لكنها ستكتسب المزيد من الطابع الأوروبي.

وطالبت فون دير لاين بالرد على تنامي الوزن الاقتصادي والعسكري للصين في العالم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تحديا لم يكن معروفا من قبل. ورأت أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا أن الدول الصغيرة تأتي في طليعة الدول المهددة بالتبعية الاقتصادية وخطر الهجمات الإلكترونية.

في الوقت نفسه، أعربت فون دير لاين عن اعتقادها بضرورة أن يكون هناك موقف صامد حيال روسيا التي "لا تحترم الضعفاء". واختتمت فون دير لاين حديثها بالقول إن الأوروبيين يؤيدون بالأساس الحلول التي تعود بالنفع على الجميع وذلك بناء على تجاربها التاريخية.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)

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