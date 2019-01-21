وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لتعزيز أوروبا عسكريا

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين خلال وجودها في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا.

وقالت السياسية، المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي خلال ندوة نقاشية حول التغييرات السياسية اليوم الأربعاء (23 كانون الثاني/ يناير 2019): "لابد أن نكون قادرين على التعامل بصورة شاملة مع المشاكل الموجودة في جوارنا والتي تعنينا بشكل مباشر".

ورأت فون دير لاين أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عازمة على الاستمرار في الاعتناء بالأمور عبر ضفتي الأطلسي، لكنها ستكتسب المزيد من الطابع الأوروبي.

وطالبت فون دير لاين بالرد على تنامي الوزن الاقتصادي والعسكري للصين في العالم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تحديا لم يكن معروفا من قبل. ورأت أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا أن الدول الصغيرة تأتي في طليعة الدول المهددة بالتبعية الاقتصادية وخطر الهجمات الإلكترونية.

في الوقت نفسه، أعربت فون دير لاين عن اعتقادها بضرورة أن يكون هناك موقف صامد حيال روسيا التي "لا تحترم الضعفاء". واختتمت فون دير لاين حديثها بالقول إن الأوروبيين يؤيدون بالأساس الحلول التي تعود بالنفع على الجميع وذلك بناء على تجاربها التاريخية.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)