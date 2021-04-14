وزيرة الدفاع الألمانية تحدد موعد سحب جنود بلادها من أفغانستان

أكدت ألمانيا سحب جنودها الـ 1100 المتمركزين في أفغانستان بحلول منتصف آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن خططهما لمغادرة البلاد.

وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور هي والمفتش العام إيبرهارد زورن إلى الجنود ، إن " قوات الجيش الألماني (البوندسفير) ستغادر أفغانستان بفخر.. لقد نفذ جنودنا كل الأوامر التي كلفهم بها البرلمان".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس الأربعاء عن خطط للبدء بالانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو المقبل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11أ يلول/سبتمبر المقبل.

وبعد الولايات المتحدة، يوجد لألمانيا ثاني أكبر وحدة عسكرية متمركزة هناك وقوامها نحو 10 آلاف جندي.

ويعتزم البوندسفير الألماني سحب قواته بشكل أسرع من الولايات المتحدة، مع خطط لإخلاء المعسكر في منطقة مزار الشريف الواقعة شمالي البلاد في غضون أربعة أشهر. كما تقرر أن يعود الجنود المئة المتمركزين فى العاصمة كابول إلى بلادهم في التوقيت نفسه.

وكانت كارنباور قد صرحت أمس للإذاعة العامة الألمانية "ARD" قبل اجتماع الأربعاء لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي "قلنا دائما: ندخل معا (مع الأمريكيين) ونخرج معا". وأضافت "أنا مع انسحاب منظم".

وينص اتفاق توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان في الأول من أيار/مايو، لكن بايدن مدد ذلك إلى أيلول/سبتمبر.

إ.ع/ف.ي ( د ب أ، أ ف ب)