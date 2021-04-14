 وزيرة الدفاع الألمانية تحدد موعد سحب جنود بلادها من أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2021

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وزيرة الدفاع الألمانية تحدد موعد سحب جنود بلادها من أفغانستان

بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي سحب جنود بلاده من أفغانستان، وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عن سحب جنود الجيش الألماني وعددهم 1100 المتمركزين هناك بحلول منتصف أغسطس المقبل.

جنود ألمان في أفغانستان- أرشيف

جنود ألمان في أفغانستان- أرشيف

أكدت ألمانيا سحب جنودها الـ 1100 المتمركزين في أفغانستان بحلول منتصف آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن خططهما لمغادرة البلاد.

وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور هي والمفتش العام إيبرهارد زورن إلى الجنود ، إن " قوات الجيش الألماني (البوندسفير) ستغادر أفغانستان بفخر.. لقد نفذ جنودنا كل الأوامر التي كلفهم بها البرلمان".

مختارات

بعد عقدين من أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، قررت سحب قواتها بدون شروط من أفغانستان، وهو ما سيفعله شركاؤها في الناتو أيضا. لكن خبراء يحذرون من عودة طالبان للحكم وعواقب ذلك على البلاد، وما تحقق من مكاسب خلال عقدين.

استنادا إلى تحقيق أجرته السلطات الأسترالية، أعلن قائد الجيش الأسترالي أن هناك أدلة وصفها بالموثوقة على وجود عمليات "قتل غير قانوني" ارتكبها جنود ينتمون للقوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن إنهاء أطول حرب أمريكية وأنه "حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن" من أفغانستان، متطلعا إلى طي صفحة تدخل بلاده عسكريا هناك منذ 20 عاما، وسط مخاوف من عودة سيطرة طالبان.

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بعض قوات بلاده من أفغانستان، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مواصلة مهمة قواته هناك. برلين سجلت موقفاً لافتاً وكذلك حركة طالبان.

وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس الأربعاء عن خطط للبدء بالانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو المقبل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11أ يلول/سبتمبر المقبل.

وبعد الولايات المتحدة، يوجد لألمانيا ثاني أكبر وحدة عسكرية متمركزة هناك وقوامها نحو 10 آلاف جندي.

ويعتزم البوندسفير الألماني سحب قواته بشكل أسرع من الولايات المتحدة، مع خطط لإخلاء المعسكر في  منطقة مزار الشريف الواقعة شمالي البلاد في غضون أربعة أشهر. كما تقرر أن يعود الجنود المئة المتمركزين فى العاصمة كابول إلى بلادهم في التوقيت نفسه.

وكانت كارنباور قد صرحت أمس للإذاعة العامة الألمانية "ARD" قبل اجتماع الأربعاء لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي "قلنا دائما: ندخل معا (مع الأمريكيين) ونخرج معا". وأضافت "أنا مع انسحاب منظم".

وينص اتفاق توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان في الأول من أيار/مايو، لكن بايدن مدد ذلك إلى أيلول/سبتمبر.

إ.ع/ف.ي ( د ب أ، أ ف ب) 

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