وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة تزور الأردن

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيغريت كرامب-كارنباور اليوم الاثنين (19 أغسطس/آب 2019) إلى الأردن في أول زيارة خارجية رسمية لها منذ توليها مهام منصبها. من المقرر أن تلتقي الوزيرة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وتدعم كرامب-كارنباور خلال زيارتها تمديد مهمة القوات الألمانية هناك، والتي تدعم من الأردن مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتشارك في العراق في مهام تدريب الجيش وقوات الأمن.

وكانت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل، أكدت من قبل أن مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة "داعش" لا تزال يُنظر إليها على أنها "مهمة للغاية".

وقالت الوزيرة قبل مغادرة برلين: "ما يقوم به الجيش الألماني هناك إسهام معترف به دوليا. هو إسهام في مكافحة يقوم بها تحالف دولي ضد إرهاب ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق. ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل. وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.

وتم اتخاذ قرار خلال التمديد الأخير للمهمة – بحث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم - بإنهاء مهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود في ذلك الموعد.

وكان البرلمان الألماني وافق على دعم فرنسا والتحالف الدولي لمكافحة "داعش" عسكريا عقب الهجمات الإرهابية في باريس في تشرين ثان/نوفمبر عام 2015 . وترى الحكومة الألمانية حاليا أنه يتعين الحيلولة دون تشكيل متطرفي "داعش" المهزومين عسكريا الآن معاقل جديدة لهم في العراق.

ويرافق الوزيرة خلال جولتها في الأردن أربعة نواب من البرلمان الألماني، وهم نيلس شميد وزيمتيه مولر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وإنجو جديشنس من الحزب المسيحي الديمقراطي وكانان بيرام من حزب الخضر.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)