وزيرة الداخلية الألمانية: نقف إلى جانب اليهود في ألمانيا

وزيرة الداخلية الألمانية: نقف إلى جانب اليهود في ألمانيا٨ أكتوبر ٢٠٢٤
قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله ، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2024): إن هذا "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في أقدس الأعياد اليهودية وهو يوم كيبور (الغفران)، هز البلاد بعنف. وأضافت فيزر: "نحن نقف إلى جانب الجاليات اليهودية واليهود في ألمانيا، خاصة في ظل العدوات المقيتة التي يواجهونها".
وقالت إنه لهذا السبب فإن حماية المؤسسات اليهودية تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للسلطات الأمنية في ألمانيا. ورأت فيزر أن التحذير الناجم عن الهجوم الذي وقع قبل خمس سنوات لا يمكن أن يكون أكثر صلة بالواقع مما هو عليه حاليا من ذلك، وقالت: "يجب علينا أن نواصل مواجهة العنف القاتل الناجم عن التطرف اليميني والإرهاب اليميني، وعن كراهية اليهود والعنصرية، بكل الوسائل المتاحة لنا في إطار دولة القانون".
يذكر أنه قبل ما يقرب من خمس سنوات - بالتحديد في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 - حاول شخص اقتحام الكنيس بغرض ارتكاب مذبحة في أهم عيد يهودي، وعندما أخفق في ذلك، قتل شخصين بالقرب من الكنيس.
ف.ي/ع.ش (د ب ا)