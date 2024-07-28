فيزر تعمل "من أجل ترحيل المجرمين إلى سوريا وأفغانستان"

كشفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن ألمانيا تتفاوض بشكل سري مع دول مختلفة لفتح الباب أمام ترحيل المجرمين إلى أفغانستان وسوريا ممكنة مرة أخرى عبر الدول المجاورة لهم، وسط مطالبات بأن لا يكون الترحيل للمجرمين فقط.

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن ترحيل المجرمين إلى سوريا وأفغانستان. وقال فيسر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2024): "نريد بشكل حازم ترحيل المجرمين الإسلاميين العنيفين على وجه الخصوص". وأضافت الوزيرة الألمانية: "نتفاوض بشكل سري مع دول مختلفة لجعل عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ممكنة مرة أخرى". وعليه، يجب ترحيل السوريين والأفغان إلى وطنهم عبر الدول المجاورة لهم.

ترحيل اللاجئين المجرمين من ألمانيا.. مصلحة أمنية أم انتخابية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتابعت فيزر: "من الواضح أن المصالح الأمنية الألمانية هي الأولوية القصوى بالنسبة إلي". وكشفت الوزيرة الألمانية إنها تريد "أن تكون الشرطة الاتحادية قادرة على دعم الولايات المسؤولة عن عمليات الترحيل هذه في أسرع وقت ممكن. وأي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا يجب أن يغادر بلدنا بسرعة أكبر بكثير".

وأفاد صحيفة بيلد أن وزارة الخارجية الألمانية خلصت الآن، في تقييم سري للوضع، إلى أن "العمليات القتالية متفاوتة الشدة" ما تزال تجري "في جميع أنحاء سوريا". ووفقاً للأمم المتحدة، فإن "ظروف العودة الآمنة للاجئين" "غير متاحة" بعد.

وفي الوقت نفسه، دعا العضو البارز في المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ماريو فويغت في مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية إلى جعل الترحيل إلى سوريا ممكناً ليس فقط للمجرمين، ولكن أيضاً للأشخاص الذين ليس لديهم فرصة للبقاء. وقال فويغت: "يجب إلغاء الحظر العام على عمليات الترحيل". ودعا الحكومة الاتحادية إلى "الدخول في حوار مع نظام الأسد مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

ع.غ/ و.ب (آ ف ب)