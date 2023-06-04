وزيرة الداخلية الألمانية تدين "العنف العبثي" لليسار المتطرف

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان صدر اليوم الأحد (الرابع من حزيران/يونيو 2023) أن "العنف العبثي من جانب الفوضويين والمشاغبين اليساريين المتطرفين لا يمكن تبريره بأي شيء"، وذلك في إشارة إلى أعمال الشغب التي حدثت أمس السبت في مدينة لايبزيغ شرقي البلاد.

وأكدت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار أولاف شولتس، أن "من يلقي أحجارا أو زجاجات أو زجاجات حارقة على أفراد الشرطة، يجب محاسبته بحزم".

وأضافت أن "أجهزة الأمن الاتحادية والمحلية ستواصل مراقبة المشهد اليساري المتطرف المستعد للعنف عن كثب خلال الأيام والأسابيع المقبلة وستتدخل بحزم في حال وقوع جرائم عنف وجرائم جنائية".

وتجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين مساء السبت، في تحد لحظر المحكمة العليا للمظاهرة اليسارية، وقالت الشرطة إن "أعمال شغب ضخمة" نشبت، حيث ألقى المحتجون الألعاب النارية والحجارة والزجاجات والعبوات الحارقة على أفراد الشرطة خلال المظاهرة.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا والمحكمة الإدارية في لايبزيغ قرارا الجمعة بحظر المظاهرة، وأخفقت دعوى استئناف أمام المحكمة الدستورية الألمانية ضد حظر المظاهرة.

وكانت دوائر يسارية في أنحاء ألمانيا قد قامت بتعبئة للمشاركة في مظاهرة أمس السبت بسبب الحكم الصادر على الطالبة اليسارية المتهمة بالتطرف "لينا إي."وثلاثة متهمين آخرين بتهمة التعدي على نازيين جدد مزعومين أو فعليين.

وأصدرت المحكمة العليا في مدينة دريسدن يوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام وثلاثة شهور على "لينا إي." بتهمة ارتكاب جرائم عنف يسارية الدوافع أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص بعضهم يعاني إصابة خطيرة.

وأفادت بيانات الشرطة بإصابة نحو 50 فردا منها خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة. وصرح قائد الشرطة في لايبزيغ رينيه ديملر اليوم بأنه كان هناك أيضا مصابون بين المتظاهرين أيضا، إلا أنه لم يعلن عددهم بالتحديد.

نانسي فيزر: "العنف العبثي من جانب الفوضويين والمشاغبين اليساريين المتطرفين لا يمكن تبريره بأي شيء"

وأوضحت الشرطة مساء السبت أن عددا من عناصرها أصيبوا بحجارة ومقذوفات أخرى وجرح بعضهم رغم أنها لم تقدم أرقاما دقيقة. وشهد بعض أحياء المدينة إضرام النيران في عدة حواجز من صناديق

القمامة والمنصات النقالة، في الوقت الذي تم فيه إطلاق الألعاب النارية في الشارع حيث كان من المفترض أن تنظم مظاهرة أكبر بعنوان "يوم إكس" للتيار اليساري المتطرف في فترة ما بعد الظهر، وفقا لمراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على نحو 30 شخصا مشيرا إلى أنه يجري حاليا النظر في تقديم طلب لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم، وذكر أن الشرطة احتجزت بشكل مؤقت ما يتراوح بين 40 و50 شخصا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)