 وزيرة الداخلية الألمانية تؤيد تخفيف قانون الجرائم الجنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزيرة الداخلية الألمانية تؤيد تخفيف قانون الجرائم الجنسية

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى تخفيف التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية في ألمانيا. ومن المنتظر أن يناقش وزير العدل الاتحادي مع نظرائه على مستوى الولايات التغييرات المحتملة في هذه التشريعات.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر - صورة بتاريخ 8 ديسمبر 2022

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تدعو إلى تخفيف التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية في ألمانيا.

قالت وزيرة الداخلية الألمانية  نانسي فيزر  في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة (السابع من أبريل/ نيسان 2023): "العقوبات المشددة أدت إلى مواجهة الشباب لتهم قاسية إذا تبادلوا صورا عارية مع بعضهم البعض (...) نشر الوعي حول مخاطر مشاركة مثل هذه الأمور الخاصة أكثر أهمية من المضي في توجيه تهم جنائية قاسية".

مختارات

بحسب تقارير صحفية فإن قرار تفتيش أبرشية ميونخ وفرايزينغ الكاثوليكية جاء على خلفية فضيحة جرائم جنسية وقعت في الكنيسة الكاثوليكية. بدأت التحقيقات بعد ضجة أثارتها الصحافة عن جرائم عنف جنسي وقعت بالأبرشية.

بعد عقد القضاء الألماني أول جلسات محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة للنظام السوري، أعلنت منظمة عن تقديم سوريين وسوريات شكوى بألمانيا ضد تسعة مسؤولين كبار بالحكومة والمخابرات الجوية السورية تتعلق باغتصاب وتعديات جنسية.

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟

وذكرت الوزيرة أن الأمر هنا يتعلق بالأولويات، وقالت: "سيكون للسلطات بذلك الوقت والمساحة لمكافحة حدوث جرائم سيئة بالفعل". ويناقش  وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان  مع نظرائه على مستوى الولايات الألمانية التغييرات المحتملة في هذا القانون. ويعتبر حيازة أو توزيع محتوى إباحي عن الأطفال جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن لعام واحد منذ عام 2021.

ومع ذلك غالبا ما تؤثر المادة الأكثر تشديدا "184 ب" من قانون العقوبات على الشباب - على سبيل المثال في حالة التبادل الرقمي لصور أو مقاطع فيديو جنسية.

وإذا قام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما بتصوير أنفسهم أثناء ممارسة جنسية، فإن هذه التسجيلات تعتبر محتوى إباحيا عن الأطفال ويمكن المعاقبة على حيازة هذه التسجيلات بمجرد بلوغهم سن المسؤولية الجنائية.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


مواضيع ذات صلة

27/03/2023 Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, spricht mit der Presse vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst im Kongresshotel. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt.

وزيرة ألمانية تفكر في حظر السكاكين على الحافلات والقطارات 06.04.2023

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية بدراسة فرض حظر على حمل سكاكين في وسائل النقل العام بعد أن تعرضت سيدة للطعن على متن إحدى الحافلات في برلين. تقول نقابة الشرطة إن هناك نقص كبير في أعداد القوات اللازمة لتنفيذ قرار كهذا وغيره.

Treffen der G7 Justizminister in Berlin, 29.11.2022.

برلين ـ مجموعة السبع تنسق التحقيقات في "جرائم الحرب" في أوكرانيا 29.11.2022

بناء على دعوة ألمانية عقد وزراء العدل في مجموعة السبع "أول اجتماع من نوعه" في برلين من أجل "التعاون بشكل أوثق في مكافحة جرائم الحرب". فيما طالب وزير العدل الأوكراني بأن تدفع روسيا ثمن أضرار الحرب، وقدرها 150 مليار دولار.

Thema: Roma Flüchtlinge in Deutschland Ort: Braunschweig Zeit: 16.02.2022 Autor: Arber Bajrami Texte: Bild 1: Journalistin Nadine Michollek spricht mit Mirsa und Selimov Jankosovski Bild 2: Familie Jankosovski trifft Simon von der politischen Gruppe No Lager. No Lager und der Verein Roma Center Göttingen unterstützen die Familie Bild 3: Familie Jankosovski auf dem Weg in ihr vorläufiges Zuhause: Eine Flüchtlingsunterkunft in Braunschweig Bild 4: Mirsa Jankosovski spielt mit ihren Kindern Bild 5: Familie Jankosovski geht zusammen mit Simon von No Lager zur Wiese vor der Flüchtlingsunterkunft. Dort spielen sie manchmal mit den Kindern. Bild 6: Familie Jankosovski spaziert durch das Industriegebiet, in dem ihre Flüchtlingsunterkunft liegt

ألمانيا تستعد لموسم لجوء تاريخي من أوكرانيا ودول عربية.. معطيات وأرقام 14.10.2022

في عامي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا حوالي 1.2 مليون لاجئ. وبسبب الحرب في أوكرانيا، سيتم تجاوز هذا العدد في عام 2022. وأعداد اللاجئين من دول عربية في تزايد أيضا. DW جمعت لكم أهم الحقائق حول اللاجئين في ألمانيا.