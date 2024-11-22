وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها ينفصلان بعد زواج دام 17 عاماً

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، المنتمية لحزب الخضر، وزوجها دانييل هوليفليش الانفصال بعد زواج دام 17 عاماً وإنجاب بنتين. ما ملابسات الانفصال؟

انفصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن زوجها دانييل هوليفليش بعد زواج دام 17 عاماً. وأوضح الاثنان في بيان مشترك نشرته صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار ذلك دون ذكر أسباب الانفصال.

وأوضح كلاهما، كما ذكرت الصحيفة مساء اليوم الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، أن كلا منهما ليس لديه "شريك جديد". وأضافا: "يظل أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل معاً لضمان أن تترعرع ابنتينا في سلام وفي بيئة محبة. وبناءً على ذلك، سنواصل العيش في منزلنا المشترك في (مدينة) بوتسدام"، الواقعة بقرب العاصمة برلين.

وتزوجت أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) ودانييل هوليفليش في عام 2007. وبعد الانتخابات الاتحادية عام 2021، تخلى دانييل هولفليش عن وظيفته في شركة الخدمات البريدية "ديتش إل" ( DHL) لتجنب التعارض مع مهنة زوجته كوزيرة للخارجية. ويعمل زوج الوزيرة السابق في مجال الاتصالات وجماعات الضغط.

خ.س/ص.ش (أ ف ب)