وزيرة الخارجية الألمانية محبطة من ضعف تأثير العقوبات على روسيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن إحباطها من تأثير العقوبات ضد روسيا على خلفية هجوم الأخيرة على أوكرانيا. وقالت بيربوك في حوار لها مع الصحفي والمؤلف الألماني الشهير شتيفان لامبي لأجل كتابه "حالة طوارئ... الحكم في أوقات الحروب" الذي يصدر اليوم الخميس (24 آب/أغسطس 2023): "في الواقع كان من المفترض أن يكون للعقوبات الاقتصادية تأثيرات اقتصادية. لكن الأمر ليس كذلك. لأن منطق الديمقراطيات لا يعمل في أنظمة الحكم الفردية الاستبدادية".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لقد عايشنا أنه لا يمكن إنهاء هذه الحرب بقرارات عقلانية وإجراءات عقلانية يتم اتخاذها بين حكومات متحضرة".

وبحسب تصريحات الصحفي الألماني وصانع الأفلام الوثائقية، فإنه أجرى هذا الحوار مع بيربوك في 10 تموز/يوليو الماضي. ورافق الصحفي مع فريق تليفزيوني، شخصيات بارزة بالحكومة الألمانية منذ يوم حلفهم اليمين في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2021.

ورغم العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، سجل الاقتصاد الروسي معدلات نمو ملحوظة، في حين تراجع الاقتصاد الألماني مع بداية العام. ويقول خبراء غربيون إن نمو الاقتصاد الروسي يرجع بالأساس للحرب في أوكرانيا والإنتاج المتزايد للأسلحة والذخيرة، ما يجعله نموا مؤقتا بعيدا عن فكرة الاستدامة.

وعبرت بيربوك في الكتاب أيضا عن انتقادها لتردد الحكومة الألمانية في بداية الحرب من مسألة زيارة كييف. وردا على سؤال عن الأمور التي ربما تشعر الآن بالندم عليها منذ توليها منصب وزيرة الخارجية قالت "ربما كان علينا كجزء من هذه الحكومة السفر إلى أوكرانيا في وقت مبكر".

وكانت بيربوك هي أول وزيرة في الحكومة الألمانية تسافر إلى أوكرانيا في مايو 2022 بعد شهرين ونصف من بداية الحرب. وكان العديد من رؤساء دول وحكومات دول أوروبية قد سبقوا بيربوك بزيارة كييف لإظهار التضامن مع أوكرانيا. أما المستشار الألماني شولتس فزار أوكرانيا للمرة الأولى بعد الحرب في حزيران/يونيو بعد أسابيع من زيارة بيربوك.

من ناحية أخرى جدد المستشار أولا شولتس دعمه لأوكرانيا بمناسبة العيد الوطني، الذي يحل للمرة الثانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبر منصة إكس (تويتر سابقا) وجه شولتس كلامه إلى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي قائلا "نقف إلى جانبكم.. اليوم نحتفل باستقلال وحرية أمتكم وهذه تحديدا هي القيم التي تساعد بلدكم في التصدي الشجاع للعدوان الوحشي الروسي. شجاعتكم وقوتكم تثير إعجابنا".

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)