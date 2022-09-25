وزيرة الخارجية الألمانية في جولة خليجية جديدة.. ما الأهداف؟

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في جولة خليجية جديدة.. ما المطروح على طاولة المحادثات هذه المرة؟ وكيف أصبحت ملامح العلاقات الخليجية الألمانية؟
تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها الخليجية، والتي تتركز فيها المحادثات حول الوضع في اليمن الذي يعاني من الحرب، حيث التقت نظيرها اليمني وكذا منسق الأمم المتحدة. وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانح إنساني لليمن.
في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.
تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الاثنين المقبل جولة خليجية تشمل الرياض والدوحة. وستدور المباحثات حول الأزمات في الشرق الأوسط والطاقة وحقوق الإنسان. ولن ترتدي الوزيرة "الحجاب ولا العباءة".
في مستهل جولة خليجية تشمل قطر، تستعد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمقابلة نظيرها السعودي فيصل بن فرحان في جدة. وستركز المباحثات على القضايا الإقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن.
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