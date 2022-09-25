 وزيرة الخارجية الألمانية في جولة خليجية جديدة.. ما الأهداف؟ | مسائية DW | DW | 17.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

وزيرة الخارجية الألمانية في جولة خليجية جديدة.. ما الأهداف؟

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في جولة خليجية جديدة.. ما المطروح على طاولة المحادثات هذه المرة؟ وكيف أصبحت ملامح العلاقات الخليجية الألمانية؟

المزيد من المركز الإعلامي

In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, right, shakes hands with Chancellor Olaf Scholz, after his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, Saturday, Sept 24, 2022. (Saudi Press Agency via AP)

شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر 25.09.2022

مستشار ألمانيا يبدأ جولة خليجية من السعودية وسط مساعٍ لتأمين مصادر بديلة للغاز الروسي

مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر 25.09.2022

إسرائيل تستهدف الجهاد الإسلامي في غزة.. ما المآلات؟

إسرائيل تستهدف "الجهاد الإسلامي" في غزة.. ما المآلات؟ 09.05.2023

مسائية DW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟

مسائية DW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟ 08.05.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟

الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟ 17.05.2023

رئيس فاغنر ومعركة باخموت.. نصر بأي ثمن؟

رئيس فاغنر و"معركة باخموت".. نصر بأي ثمن؟ 15.05.2023

Thema: Präsidentschaftswahl in der Türkei Bildbeschreibung: der karikierte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan versucht, wie ein Zirkuskünstler, von einer Zirkusschaukel auf die nächste zu gelangen, auf der 50% (Prozent der Stimmen) steht. Es misslingt ihm. Copyright: Sergey Elkin

تركيا إلى جولة الانتخابات الثانية.. هل يصمد أردوغان؟ 15.05.2023

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد إعلان جدة؟

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد "إعلان جدة"؟ 13.05.2023

المزيد مسائية DW

قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟

قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟ 13.05.2023

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟ 11.05.2023

العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟

العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟ 11.05.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

اقرأ أيضا

16.05.2023+++ Dschidda - Annalena Baerbock (M, Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, und David Gressly (r), UN-Koordinator für Jemen, treffen sich zu einem Gespräch im Delegationshotel der Ministerin. Außenministerin Baerbock besucht bei ihrer dreitägigen Reise an den Persischen Golf die Länder Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

ضمن جولتها الخليجية.. بيربوك تجري محادثات بشأن الحرب في اليمن 16.05.2023

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها الخليجية، والتي تتركز فيها المحادثات حول الوضع في اليمن الذي يعاني من الحرب، حيث التقت نظيرها اليمني وكذا منسق الأمم المتحدة. وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانح إنساني لليمن.

15/05/2023 Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, aufgenommen bei einer Pressekonferenz in Djidda, 15.05.2023. Baerbock reist bei ihrer dreitaegigen Reise nach Saudi-Arabien und nach Katar. Djidda Saudi-Arabien *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, recorded at a press conference in Jeddah, 15 05 2023 Baerbock travels on her three-day trip to Saudi Arabia and Qatar Jeddah Saudi Arabia Copyright: xFlorianxGaertnerx

بيربوك من السعودية: لا "للتطبيع غير المشروط" مع الأسد 15.05.2023

في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.

13/04/2023 *** Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kommt auf dem Flughafen von Tianjin an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in der Hafenstadt Tianjin zu ihrem mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch in China eingetroffen. Baerbock hat zu ihrem Antrittsbesuch in China das Ziel betont, Chancen für eine künftige Zusammenarbeit auszuloten und Gefahren einseitiger Abhängigkeit abzubauen. +++ dpa-Bildfunk +++

ماذا على جدول أعمال زيارة بيربوك للسعودية وقطر؟ 12.05.2023

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الاثنين المقبل جولة خليجية تشمل الرياض والدوحة. وستدور المباحثات حول الأزمات في الشرق الأوسط والطاقة وحقوق الإنسان. ولن ترتدي الوزيرة "الحجاب ولا العباءة".

FILE PHOTO: German Foreign Minister Annalena Baerbock attends a news conference following talks with Georgian Foreign Minister Ilia Darchiashvili in Tbilisi, Georgia, March 24, 2023. REUTERS/Irakli Gedenidze/File Photo

وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى السعودية في إطار جولة خليجية 15.05.2023

في مستهل جولة خليجية تشمل قطر، تستعد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمقابلة نظيرها السعودي فيصل بن فرحان في جدة. وستركز المباحثات على القضايا الإقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن.