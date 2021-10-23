 وزيرة الخارجية الألمانية تقطع جولة خارجية بعد إصابتها بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2022

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أخبار

وزيرة الخارجية الألمانية تقطع جولة خارجية بعد إصابتها بكورونا

بعد إصابتها بفيروس كورونا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تنهي زيارتها إلى باكستان، المحطة الأولى من جولة كان من المقرر أن تشمل اليونان وتركيا.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري

عقب فترة قصيرة من وصولها لباكستان، ألغت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك جميع مواعيدها بعد أن أظهر اختبار سريع إصابتها بفيروس كورونا.

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حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.

سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات "مركز أبحاث السيارات" الألماني.

أفاد تقرير طبي ألماني بأن حوالي 300 ألف شخص عولجوا في عيادات الأطباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021 يعانون من أعراض ممتدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022)، على هامش الزيارة للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وكانت بيربوك ستظل في باكستان حتى غد الأربعاء، قبل مواصلة جولتها الخارجية إلى اليونان وتركيا.

وقال بورغر إن بيربوك لاحظت خلال تناول وجبة الغداء أنها لم تعد تتذوق أي شيء، ثم أجرت اختباراً سريعاً للكشف عن كورونا، وكانت نتيجته إيجابية.

وذكر المتحدث أنه كانت هناك حالة إصابة بالفيروس في عائلة الوزيرة يوم السبت الماضي، لكنها لم تكن على اختلاط بها كثيراً وكانت تختبر نفسها باستمرار منذ ذلك الحين، مضيفا أن نتيجة اختبار سريع أجرته صباح اليوم كان سلبيا، وقال إن "كل المواعيد الأخرى ألغيت الآن".

وذكر المتحدث أنه سيعلن عن الإجراءات الإضافية لرحلة العودة خلال الساعات القادمة. 

وفي مستهل زيارتها لباكستان، التقت صباح اليوم بيربوك نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لن تعترف بقادة حركة طالبان كحكام شرعيين لأفغانستان طالما استمرت الأوضاع "البائسة" تحت حكم الحركة الإسلامية، داعية العالم إلى التوحد في مطالبة طالبان بالتغيير.

وقالت ببربوك: "عندما ننظر عبر الحدود يكون الوضع مريعا". وحذرت الوزيرة من أن أزمة إنسانية واقتصادية تلوح في الأفق في بلد قالت إن الفتيات فيه محرومات من التعليم والنساء مستبعدات من الحياة العامة وتتعرض فيه الأصوات المعارضة للقمع.

و.ب/خ.س (د ب أ، رويترز) 

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    منذ أكثر من قرن

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  • Bonn | Kirschblüte

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    300 شجرة كرز

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    حلم وردي

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  • Bonn | Kirschblüte

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    مهرجان أزهار الكرز

    بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.


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