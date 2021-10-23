وزيرة الخارجية الألمانية تقطع جولة خارجية بعد إصابتها بكورونا

عقب فترة قصيرة من وصولها لباكستان، ألغت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك جميع مواعيدها بعد أن أظهر اختبار سريع إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022)، على هامش الزيارة للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وكانت بيربوك ستظل في باكستان حتى غد الأربعاء، قبل مواصلة جولتها الخارجية إلى اليونان وتركيا.

وقال بورغر إن بيربوك لاحظت خلال تناول وجبة الغداء أنها لم تعد تتذوق أي شيء، ثم أجرت اختباراً سريعاً للكشف عن كورونا، وكانت نتيجته إيجابية.

وذكر المتحدث أنه كانت هناك حالة إصابة بالفيروس في عائلة الوزيرة يوم السبت الماضي، لكنها لم تكن على اختلاط بها كثيراً وكانت تختبر نفسها باستمرار منذ ذلك الحين، مضيفا أن نتيجة اختبار سريع أجرته صباح اليوم كان سلبيا، وقال إن "كل المواعيد الأخرى ألغيت الآن".

وذكر المتحدث أنه سيعلن عن الإجراءات الإضافية لرحلة العودة خلال الساعات القادمة.

وفي مستهل زيارتها لباكستان، التقت صباح اليوم بيربوك نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لن تعترف بقادة حركة طالبان كحكام شرعيين لأفغانستان طالما استمرت الأوضاع "البائسة" تحت حكم الحركة الإسلامية، داعية العالم إلى التوحد في مطالبة طالبان بالتغيير.

وقالت ببربوك: "عندما ننظر عبر الحدود يكون الوضع مريعا". وحذرت الوزيرة من أن أزمة إنسانية واقتصادية تلوح في الأفق في بلد قالت إن الفتيات فيه محرومات من التعليم والنساء مستبعدات من الحياة العامة وتتعرض فيه الأصوات المعارضة للقمع.

و.ب/خ.س (د ب أ، رويترز)