وزيرة الخارجية الألمانية تقطع جولة خارجية بعد إصابتها بكورونا

عقب فترة قصيرة من وصولها لباكستان، ألغت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك جميع مواعيدها بعد أن أظهر اختبار سريع إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022)، على هامش الزيارة للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وكانت بيربوك ستظل في باكستان حتى غد الأربعاء، قبل مواصلة جولتها الخارجية إلى اليونان وتركيا.
وقال بورغر إن بيربوك لاحظت خلال تناول وجبة الغداء أنها لم تعد تتذوق أي شيء، ثم أجرت اختباراً سريعاً للكشف عن كورونا، وكانت نتيجته إيجابية.
وذكر المتحدث أنه كانت هناك حالة إصابة بالفيروس في عائلة الوزيرة يوم السبت الماضي، لكنها لم تكن على اختلاط بها كثيراً وكانت تختبر نفسها باستمرار منذ ذلك الحين، مضيفا أن نتيجة اختبار سريع أجرته صباح اليوم كان سلبيا، وقال إن "كل المواعيد الأخرى ألغيت الآن".
وذكر المتحدث أنه سيعلن عن الإجراءات الإضافية لرحلة العودة خلال الساعات القادمة.
وفي مستهل زيارتها لباكستان، التقت صباح اليوم بيربوك نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.
وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لن تعترف بقادة حركة طالبان كحكام شرعيين لأفغانستان طالما استمرت الأوضاع "البائسة" تحت حكم الحركة الإسلامية، داعية العالم إلى التوحد في مطالبة طالبان بالتغيير.
وقالت ببربوك: "عندما ننظر عبر الحدود يكون الوضع مريعا". وحذرت الوزيرة من أن أزمة إنسانية واقتصادية تلوح في الأفق في بلد قالت إن الفتيات فيه محرومات من التعليم والنساء مستبعدات من الحياة العامة وتتعرض فيه الأصوات المعارضة للقمع.
و.ب/خ.س (د ب أ، رويترز)
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مشهد وردي
المشهد الوردي يضيف رونقاً خاصاً على شوارع المدينة وخصوصا شارع (هيرشتراسه ) في شمال مدينة بون بألمانيا، الذي صنف من أجمل شوارع العالم. ولكن بسبب برودة الطقس لم يكتمل الإزهار كالمعتاد، ومع ذلك تتوقع المدينة جموراً كبيراً خلال مهرجان الكرز في نهاية الأسبوع بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الوباء.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
ارتداء الكمامة!
مع تخفيف قيود كورونا مؤخراً، فإن ارتداء الكمامة غير إلزامي، ولكن تطلب الإدارة من جميع الزوار ارتداء الكمامات على الأقل إذا تعذر الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
سحر من نوع خاص
"انه سحر!" هكذا ستعبر عن المنظر عندما تتجول في شوارع مدينة بون القديمة، حيث تبدو كثافة اللون الوردي للزهور وهو يتغير أيضًا بمرور الوقت ليرسم لوحة فنية رائعة للمدينة.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
تدفق السياح
يتدفق السياح، وخاصة من البلدان الآسيوية مثل اليابان، على مدينة بون القديمة لالتقاط أجمل الصور ويصورون فيديوهات عن مناظر شارع الكرز. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بمشاهد جميلة من زهور أشجار الكرز ببون.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
منذ أكثر من قرن
وقد غرست هذه الأشجار التي تزين المدينة وتضيف ألقاً خاصاً على كل زاوية تطل عليها، عند بناء المدينة القديمة المحيطة، أي منذ أكثر من قرن.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
300 شجرة كرز
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عددا هائلا من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مهرجان أزهار الكرز
بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.