وزيرة الخارجية الألمانية تضيع ركلة ترجيح أمام فيجي

ضيعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ركلة ترجيح في مباراة خاضها وفد ألمانيا أمام فيجي. بيربوك كشفت أنها لعبت في شبابها كمدافع أيسر وفي خط الوسط، وكانت ترغب في أن تصبح مراسلة رياضية.

مُني وفد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بهزيمة رياضية خلال زيارته لدولة فيجي الجزرية. وخسر وفد ألمانيا أمام منتخب مختلط تحت 15 سنة من شباب وشابات فيجي في ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل واحد.

وتم صد الركلة الترجيحية التي قامت بها بيربوك. والشخص الوحيد الذي سدد ركلة لصالح الوفد الألماني كان النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يورجن كوسه.

وخلال زيارتها لاتحاد كرة القدم في فيجي، كشفت بيربوك أنها لعبت في شبابها كمدافع أيسر وفي خط الوسط الأيسر في نادي "توشبو ينزن" بولاية سكسونيا السفلى، وقالت: "عندما كنت مراهقة، لم يكن لدي أي علاقة بالسياسة"، مضيفة أنها أرادت لاحقا أن تصبح مراسلة رياضية قبل أن يدخلها تدريب في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى عالم السياسة.

كشفت بيربوك أنها لعبت في شبابها كمدافع أيسر وفي خط الوسط الأيسر. صورة من: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

لكن بيربوك أخبرت الرياضيين الشباب من فيجي أنها لا تزال تستفيد من خبرتها في اللعب في إطار فريق كرة القدم، موضحة أن تنظيم فريق يعد أمرا محوريا في الرياضة والسياسة، وقالت: "الرياضة هي إعداد رائع للنجاح لاحقا في السياسة".

ويتولى المدرب الألماني تيمو يانكوفسكي تدريب لاعبي كرة القدم الشباب في فيجي. وتم تشكيل المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 سنة للتو وفاز في مباراته الودية الافتتاحية ببراعة ضد ساموا، إحدى الدول الجزرية المجاورة: وكانت النتيجة النهائية 13 - 0 لفيجي. في المقابل كان أداء المنتخب الألماني جيدا أمام فيجي.

ر.م (د ب أ)