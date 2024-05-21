وزيرة الخارجية الألمانية تصل كييف في زيارة مفاجئة

بعد التقدم الروسي باتجاه خاركيف، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف لتجديد دعم بلادها. وشددت الوزيرة على ضرورة "حشد كل قوانا حتى تتمكن أوكرانيا من البقاء وحتى لا تقف قوات بوتين قريباً على حدودنا".

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الثلاثاء (21 أيار/مايو 2024) إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة تضامنية لم يعلن عنها مسبقاً لأسباب أمنية، وذلك على خلفية الهجوم الروسي الأخير.

وفي مستهل زيارتها التضامنية السابعة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في شباط/فبراير 2022، طالبت بيربوك على نحو عاجل بمزيد من الدعم الدولي لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي في ضوء الهجوم الروسي الحالي، وقالت: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدفاع الجوي من أجل حمايتها من وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".

وأضافت الوزيرة: "علينا الآن أن نحشد كل قوانا حتى تتمكن أوكرانيا من البقاء (...) وحتى لا تقف قوات بوتين قريباً على حدودنا".

وذكرت بيربوك أن المبادرة العالمية التي أطلقتها مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أجل ضمان المزيد من الدفاع الجوي لأوكرانيا جمعت ما يقرب من مليار يورو لتوفير دعم إضافي للقوات الجوية الأوكرانية، وقالت: "ونحن نعمل بشكل مكثف لضمان المزيد"، موضحة أنه يجرى التحقق من كل الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن ألمانيا قدمت في إطار ذلك وحدة نظام دفاعي جوي إضافية من طراز "باتريوت".

وتقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على الأقل في المنطقة في الأيام القليلة الماضية مما أجبر القوات الأوكرانية، التي تواجه نقصاً في عدد الجنود، على الدفاع عن الجبهة الجديدة فيما تكثف موسكو ضغوطها على الجبهة في الشرق.

وأصبحت ألمانيا ثاني أكبر مزود بالأسلحة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في عام 2022 لكن المستشار أولاف شولتس يحجم حتى الآن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ‭‬‬‬بعيدة المدى.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)