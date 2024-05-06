بيربوك تدين إطلاق صواريخ على معبر كرم أبو سالم

نددت وزيرة الخارجية الألمانية بشدة بهجوم معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي أوقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتزامن الهجوم مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال محادثات القاهرة.

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة إطلاق حركة حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة. وقالت بيربوك الاثنين (السادس من مايو/ أيار 2024)، خلال زيارتها لدولة فيجي الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ: "قصف إحدى أهم نقاط الوصول للمساعدات الإنسانية يظهر مرة أخرى أن إرهابيي حماس لا يهتمون على الإطلاق بالإمدادات الإنسانية لسكان غزة"، مضيفة أن حماس أظهرت بذلك وجهها الحقيقي مرة أخرى ولم تكن أبدا قلقة بشأن المواطنين في غزة، وقالت: "الإرهابيون لا يهتمون على الإطلاق بمصير المواطنين في غزة".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وشددت بيربوك على أن العكس ينطبق على ألمانيا، وقالت "منذ أشهر نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من المعاناة الهائلة التي يعيشها الناس في غزة"، مضيفة أن الهجوم يوضح أيضا أنه كلما زادت المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، كلما انكشف القناع عن حماس، مشيرة إلى أنها في الأشهر الأخيرة عملت بشكل مكثف لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية عبر معابر حدودية أخرى، وقالت: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار هذا الوضع وزيادة هذه المساعدات الإنسانية بشكل كبير للغاية ووصولها إلى غزة".

وشددت بيربوك على جهود بلادها في وقت تتهم فيه نيكاراغوا ألمانيا بما اعتبرته انتهاكاً لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويد إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حماس في غزة، وتقدمت نيكاراغوا بطلب أمام المحكمة الدولية بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة"، إلا أن محكمة لاهاي رأت أن "الظروف ليست على النحو المطلوب لكي تمارس سلطتها بطلب إجراءات احترازية". ولم يبث بعد في جوهر الدعوى المرفوعة من قبل ماناغوا ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.

الهجوم على معبر كرم أبو سالم

ويشار إلى أن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا، في الهجوم على معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي إسرائيل أمس الأحد. وبحسب الجيش الإسرائيلي، أصيب أحد عشر فردا آخرين من قوات الجيش بجروح. ووفقا للبيانات، أطلقت عشرة صواريخ من قطاع غزة باتجاه المعبر الحدودي.

وقال الجناح المسلح لحركة حماس إنه أطلق صواريخ على قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب المعبر، لكنه لم يحدد المكان الذي أُطلقت منه القذائف. ونقلت وسائل إعلام تابعة لحماس عن مصدر مقرب من الحركة قوله إن المعبر التجاري لم يكن الهدف من الهجوم.

في المقأبل، أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون ليل الأحد الإثنين عقب الهجوم، مقتل 16 شخصا من عائلتين في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الضربة المضادة، قائلا إنها أصابت المنصة التي أُطلقت منها قذائف حماس، إضافة إلى "مبنى عسكري" قريب.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر الحدودي الرئيسيلإيصال المساعدات من إسرائيل إلى قطاع غزة. وأغلق الجيش الإسرائيليالمعبر مؤقتا أمام المساعدات الإنسانية بعد الهجوم الصاروخي، مشيرا إلى أن باقي المعابر "مفتوحة".

وتزامن هجوم المعبر مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات الجارية في القاهرة.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)