وزيرة الثقافة الألمانية تعتبر حظر DW في روسيا "هجوماً على حرية الصحافة"

وصفت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، كلاوديا روت، حظر بث محطة "دويتشه فيله" في روسيا بأنه "سلوك هجومي".

وقالت روت المنتمية لحزب الخضر الشريك في الإئتلاف الحاكم، في تصريحات لبرنامج Morgenmagazin الذي يبث عبر شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، صباح الجمعة (الرابع من فبراير/ شباط 2022) إن حظر البث يعد "هجوما على حرية الصحافة وتعبيرا عن أزمة كبيرة".

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس الخميس عن قراربحظر بث محطة "دويتشه فيله"، كما أصدرت الخارجية الروسية أمرا بإغلاق مكتب المراسلين التابع للقناة في موسكو وسحب التصاريح المعطاة لصحافييها. وتأتي إجراءات السلطات الروسية ردّاً على حظر ألمانيا لقناة "آر تي" الروسية الناطقة بالألمانية.

وكانت الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا قررت أول أمس الأربعاء وقف بث للقناة الناطقة بالألمانية لـ"آر تي"، مبررة ذلك بعدم وجود الموافقة اللازمة المتعلقة بقانون الإعلام لمثل هذه القناة، مضيفة أنه لم يتم تقديم طلب للحصول على هذه الموافقة.

وأكدت روت أن مثل هذا القرار في ألمانيا تتخذه الجهات المنظمة للشؤون الإعلامية بصورة مستقلة عن الحكومة الألمانية، وقالت: "كان ذلك سينطبق على محطة أمريكية، تماما مثلما حدث مع المحطة الروسية"، منتقدة محطة "آر تي" الناطقة بالألمانية لعدم تقديمها طلب للحصول على ترخيص مطلقا.

وعلى الرغم من كل ما "تشعر به من حزن وغضب"، ذكرت روت أنها ستبذل كافة الجهود لتوضيح الفرق بين "دويتشه فيله" و"آر تي" الناطقة بالألمانية لوزيرة الثقافة الروسية، وستشير مرة أخرى إلى الشروط القانونية في ألمانيا.

DW تحتج

من جانبه، أعرب المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله الإعلامية، بيتر ليمبورغ، عن استغرابه من الخطوات الروسية، ووصفها بغير المعقولة ومبالغ بها للغاية، وذلك في مقابلة مع دويتشه فيله الناطقة بالإنكليزية وكذلك في بيان.

وأضاف ليمبورغ في بيانه: "يتم التعامل معنا هنا ككرة تتقاذفها الأقدام، كما هو حال وسائل الإعلام في الأنظمة الشمولية. نحن نحتج بكافة السبل على هذا الرد العبثي للحكومة الروسية، وسنسلك السبيل القانوني لمواجهة هذه الخطوات المعلنة".

وقال ليمبورغ إنه "وحتى تسلمنا كتاباً رسمياً بتلك القرارات، سنواصل بث التقارير من مكتبنا في موسكو. وحتى إن اضطررنا إلى إغلاقه، فإن تغطيتنا الإعلامية لروسيا لن تتأثر بذلك، بل إن ذلك سيعزز بشكل كبير من تغطيتنا لشؤونها".

يشار إلى أن دويتشه فيله حصلت على ترخيص البث في روسيا عام 2005، باللغتين الإنجليزية والألمانية، وأن ترخيص البث للقناة الإنجليزية يسري حتى عام 2025، بينما يسري الترخيص للبث بالألمانية حتى عام 2027.

وبحسب معلومات المؤسسة، فإن البث باللغة الألمانية يحتوي تغطية يومية تمتد من ساعتين إلى أربع ساعات باللغة الروسية، وهو أحد شروط الحصول على ترخيص البث في روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية لم تسميه، بأن موسكو ستتخذ "موقفا إيجابيا" بشأن وسائل الإعلام الألمانية في حال غيرت ألمانيا موقفها تجاه قناة "أر تي دي إي" الناطقة باللغة الروسية في ألمانيا . تعرضت قناة "آر تي" مرار ا وتكرارا لانتقادات في الغرب باعتبارها أداة دعائية للكرملين. ويعتبر الاتهام الأساسي هو أن القناة تروج لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة نيابة عن الدولة الروسية. وترفض القناة هذا الاتهام.

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا، أي بي د ،DW)