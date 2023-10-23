 وزيرة ألمانية: يجب ألا نتخلى عن المدنيين الفلسطينيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزيرة ألمانية: يجب ألا نتخلى عن المدنيين الفلسطينيين

حثت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في برلين برئاسة المستشار أولاف شولتس على عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين بعد الهجوم الإرهابي الكبير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

حداد بعد استهداف المستشفى الأهلي العربي بقطاع غزة، أرشيف (17.10.2023).

حثت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين.

بعثت وزيرة التنمية الألمانيةسفنيا شولتسهالمنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بخطاب إلى الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف قائلة إن احتياجات ومعاناة الناس في غزة وفي أماكن أخرى يمكن أن تستمر في الزيادة في ظل الوضع المأساوي في الشرق الأوسط.

مختارات

اجتماع لوزراء دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل "هدنة انسانية" في غزة، يفضي لمواقف متباينة بين فريق يضم ألمانيا والنمسا وآخر بقيادة إسبانيا.

ذكرت مصادر أمنية وإغاثية مصرية في رفح أن قافلة ثانية من شاحنات المساعدات دخلت المعبر من الجانب المصري إلى قطاع غزة المحاصر، وهو ما أكدته الأمم المتحدة أيضا. ومديرة برنامج الأغذية العالمي تصف الوضع في غزة بأنه كارثي.

عقب اجتماع لقادة مجموعة خمسة + 1 أي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أكد بيان مشترك على حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه حثّ أيضا على حماية المدنيين والالتزام بمعايير القانون الدولي.

وأدانت الوزيرة في خطابها، الذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مضامينه اليوم الاثنين (23 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل ووصفته بأنه هجوم "وحشي وغادر".

بيد أنها تحدثت في المقابل عن الوضع في الأراضي الفلسطينية قائلة: "نحن لا نواجه حركات نزوح كبيرة ووضع إمدادات منهارا فحسب، بل إننا نواجه أيضا أعمالا حربية نشطة وكان من بينها التدمير الأخير للمستشفى الأهلي في غزة الذي كانت تشارك وزارة التنمية الألمانية في دعمه".

واستطردت شولتسه: "حتى لا نتخلى عن المنطقة، سيتعين علينا توسيع نطاق دعمنا التنموي للسكان المدنيين، ومن ذلك على سبيل المثال تقديم الرعاية للناس النازحين".

ولفتت الوزيرة الاشتراكية إلى ضرورة التعاون في هذا الأمر مع شركاء دوليين والتنسيق الوثيق مع إسرائيل. وقالت شولتسه إنها تعول في ذلك على دعم البرلمان الألماني "بوندستاغ".

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما أعلن المستشار شولتس أن حكومته ستحظر جميع أنشطتها في ألمانيا.

ع.ش/ أ.ح/ ع.خ (د ب أ)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


مواضيع ذات صلة

Palestinians flee from northern Gaza to the south after the Israeli army issued an unprecedented evacuation warning to a population of over 1 million people in northern Gaza and Gaza City to seek refuge in the south ahead of a possible Israeli ground invasion, Friday, Oct. 13, 2023. (AP Photo/Hatem Moussa)

ثلاثة رسوم بيانية من أجل فهم أفضل للوضع في قطاع غزة 17.10.2023

في ظل رده على هجمات حماس في السابع من أكتوبر الجاري، وقبل البدء بالهجوم البري، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال قطاع غزة النزوح إلى المنطقة الجنوبية. فكيف سيبدو الوضع هناك؟ ثلاثة رسوم بيانية تشرح ذلك.

11.10.2023****A dove flies over the debris of houses destroyed in Israeli strikes, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 11, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY

دول بمقدورها لعب دور "الوسيط" بين حماس وإسرائيل؟ 14.10.2023

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى ضرورة بذل جهود لتخفيف الصراع بين حماس وإسرائيل، فما هي دول الشرق الأوسط القادرة على لعب دور الوساطة ونقل الرسائل بين الطرفين؟

President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House, Thursday, Sept. 21, 2023, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

إرهاق الغرب .. سيناريو يخيف أوكرانيا مع طول أمد الحرب ضد روسيا 23.10.2023

مع اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، تحولت بوصلة الاهتمام الدولي صوب الشرق الأوسط. تزامن هذا مع ظهور مؤشرات تدل على إرهاق غربي جراء طول أمد الحرب في أوكرانيا، فما تداعيات ذلك على الحرب الروسية في أوكرانيا؟