وزيرة ألمانية: يجب ألا نتخلى عن المدنيين الفلسطينيين

بعثت وزيرة التنمية الألمانيةسفنيا شولتسهالمنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بخطاب إلى الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف قائلة إن احتياجات ومعاناة الناس في غزة وفي أماكن أخرى يمكن أن تستمر في الزيادة في ظل الوضع المأساوي في الشرق الأوسط.

وأدانت الوزيرة في خطابها، الذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مضامينه اليوم الاثنين (23 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل ووصفته بأنه هجوم "وحشي وغادر".

بيد أنها تحدثت في المقابل عن الوضع في الأراضي الفلسطينية قائلة: "نحن لا نواجه حركات نزوح كبيرة ووضع إمدادات منهارا فحسب، بل إننا نواجه أيضا أعمالا حربية نشطة وكان من بينها التدمير الأخير للمستشفى الأهلي في غزة الذي كانت تشارك وزارة التنمية الألمانية في دعمه".

واستطردت شولتسه: "حتى لا نتخلى عن المنطقة، سيتعين علينا توسيع نطاق دعمنا التنموي للسكان المدنيين، ومن ذلك على سبيل المثال تقديم الرعاية للناس النازحين".

ولفتت الوزيرة الاشتراكية إلى ضرورة التعاون في هذا الأمر مع شركاء دوليين والتنسيق الوثيق مع إسرائيل. وقالت شولتسه إنها تعول في ذلك على دعم البرلمان الألماني "بوندستاغ".

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما أعلن المستشار شولتس أن حكومته ستحظر جميع أنشطتها في ألمانيا.

ع.ش/ أ.ح/ ع.خ (د ب أ)