وزيرة ألمانية: لا تعانقوا أجدادكم!

نصحت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية، كبار السن بتجنب المواصلات العامة والأحضان والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بهدف تقليل مخاطر الإصابةبفيروس كورونا.

وأشار بيان صادر عن الوزيرة فرانسيسكا غيفي إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة لمخاطر الوفاة بسبب كورونا، أمر يجب أن يراعيه جميع المحيطين بكبار السن والذين يمكنهم نقل الفيروس إليهم، حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن يراجع الأجداد والجدات والمحيطين بهم عاداتهم اليومية بتجنب التجمعات والمواصلات العامة والعناق، لحماية من هم أكثر عرضة للخطورة سواء من كبار السن أو ممن لهم تاريخ مرضي.

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