 وزيرة ألمانية: لا تعانقوا أجدادكم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.03.2020

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منوعات

وزيرة ألمانية: لا تعانقوا أجدادكم!

كبار السن من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ما يتطلب من جميع المحيطين بهم تغيير الكثير من العادات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما شددت وزيرة الأسرة في ألمانيا.

صورة رمزية لجد وجدة في نزهة مع الحفيدة

كبار السن وأصحاب التاريخ المرضي من أكثر الفئات المعرضة للخطورة بسبب كورونا

نصحت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية، كبار السن بتجنب المواصلات العامة والأحضان والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بهدف تقليل مخاطر الإصابةبفيروس كورونا.

وأشار بيان صادر عن الوزيرة فرانسيسكا غيفي إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة لمخاطر الوفاة بسبب كورونا، أمر يجب أن يراعيه جميع المحيطين بكبار السن والذين يمكنهم نقل الفيروس إليهم، حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن يراجع الأجداد والجدات والمحيطين بهم عاداتهم اليومية بتجنب التجمعات والمواصلات العامة والعناق، لحماية من هم أكثر عرضة للخطورة سواء من كبار السن أو ممن لهم تاريخ مرضي.

ا.ف/ ع.غ

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

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  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


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