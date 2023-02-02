وزيرة ألمانية تفكر في حظر السكاكين على الحافلات والقطارات

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنه سيتم التفكير في مسألة فرض حظر على حمل سكاكين في وسائل النقل العام.

وقالت فيزر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس (6 أبريل/نيسان 2023): "يتعين علينا التفكير بتمعن في فرض حظر على حمل سكاكين في وسائل النقل العام - في الحافلات والقطارات - من يسافر بالطائرة، ليس مسموحاً له بحمل سكين".

من جانبه قال هانز-هيلمار ريشكه، رئيس قطاع الأمن بهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" رداً على تصريحات الوزيرة: "سنرحب بفرض حظر من الدولة على حمل سكاكين في القطارات ومحطات السكك الحديدية .. يمكن أن يحُد ذلك من خطر ارتكاب جرائم".

في المقابل، قال أندرياس روسكوبف، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، لصحيفة "راينيشه بوست"، بالإشارة إلى عدد أفراد الشرطة: "ينقصنا 3500 فرد شرطة لأجل تأمين محطات السكك الحديدية وعلى متن القطارات... لدينا نقص تام في عدد الأفراد في الدوريات وخدمات التحقيق".

وأكد روسكوبف أن من يرغب في فرض حظر على حمل السكاكين في القطارات والمحطات، يجب أن يتسنى له إمكانية التحكم والمراقبة، "وفي الوقت الحالي، لا يمكن للشرطة الفيدرالية أن تفعل ذلك إلا إلى حد معين".

يشار إلى أن الشرطة الاتحادية مسؤولة عن تأمين محطات القطارات في ألمانيا.

يذكر أن سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً تعرضت لطعن بسكين في حافلة ببرلين أسفرت عن إصابة بالغة تعرض حياتها للخطر أول أمس الثلاثاء، وتم إخضاعها لجراحة طارئة، بحسب الشرطة.

ووفقا للمعلومات الحالية، طعن رجل السيدة بشكل مفاجئ، وهي جالسة في الحافلة بصحبة ابنتيها اللتين تبلغان من العمر سبعة وتسعة أعوام، ولم تتعرض الفتاتان لإصابات جسدية وهن في رعاية الأسرة حالياً. وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق صباح اليوم أنها لا تزال تبحث عن الجاني.

ع.ح./أ.ح (د ب أ)