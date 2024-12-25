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سياسةألمانيا

وزيرة ألمانية تحذر "البديل" من استغلال هجوم ماغديبورغ

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤

حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من محاولة استغلال هجوم ماغديبورغ. من جانبها أشارت رابطة المدن الألمانية إلى أن تحقيق الأمان الكامل في أسواق عيد الميلاد أمر غير ممكن.

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إحياء ذكرى ضحايا هجوم ماغديبورغ، 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.
حالة من الحزن مازالت تسود ألمانيا عقب هجوم الدهس الذي استهدف سوق عيد ميلاد بمدينة ماغديبورغ صورة من: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

حذرت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، من محاولة استغلال اعتداء الدهس الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الجمعة (20 ديسمبر/كانون الأول).

وقالت الوزيرة "لا يسعني إلا أن أقول لحزب البديل (اليميني الشعبوي) إن أي محاولة لاستغلال مثل هذه الجريمة المروعة واللعب على معاناة الضحايا، أمر مشين".

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، أضافت الوزيرة، التي تنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس  الاشتراكي الديمقراطي، أن أي محاولة من هذا القبيل "لن تشير إلا إلى طبيعة من يقف وراءها".

وما زالت ألمانيا تعيش على وقع حالة صدمة وحزن بعد قيام طبيب سعودي معروف بعدائه للإسلام، بقيادة سيارة مسرعة وسط حشد من الناس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة مائتين آخرين.

وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، خلال تفقدها مسرح هجوم ماغديبورغ، 21 ديسمبر/كانون الأول 2024
حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (الصورة) حزب "البديل" من محاولة استغلال هجوم ماغديبورغ. صورة من: /AP Photo/picture alliance

وعقب الهجوم، نظم حزب "البديل" مظاهرة في المدينة شارك فيها حوالي 3500 شخص، وتخللها تصريح صدر عن رئيسته  أليس فايدل، قالت فيه إن أي شخص يحتقر مواطني البلد الذي منحه اللجوء "ليس منا".

وردد بعض المشاركين في المظاهرة "الترحيل، الترحيل، الترحيل"، فيما قالت فايدل إن الشعب يريد أن يعيش في أمان مرة أخرى.

وأشارت تقارير إلى أن منفذ الهجوم قد وصف نفسه بأنه من المعجبين بمالك منصة إكس، للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وبحزب "البديل"، والذي قال عنه إنه يسعى إلى تحقيق نفس الأهداف التي يسعى هو إلى تحقيقها.

تزامن هذا مع تصاعد الجدل حول الهجرة والأمن في ألمانيا التي تستعد لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط. ويقود حزب "البديل" دعوات لوقف الهجرة إلى البلاد.

"صعوبة" التأمين

وفي السياق ذاته، أشارت تقديرات رابطة المدن الألمانية إلى صعوبة تحقيق الأمان بشكل كامل داخل أسواق عيد الميلاد في البلاد.

وفي تصريحات لصحف "فونكه"، قال المدير التنفيذي للرابطة، هيلموت ديدي، إن المدن يهمها بالدرجة الأولى تقليل المخاطر قدر الإمكان، مضيفا: "رغم الجهود الكبيرة، لا يمكن على الإطلاق أن توفير الحماية الكاملة".

ورأى ديدي أنه بعد هجوم ماغديبورغ يجب رفع مستوى الحذر مرة أخرى، قائلا: "حيثما يتم نشر أفراد الأمن الخاص، يمكن أن تكون عمليات التفتيش عند المداخل أو فحص الحقائب خطوة مفيدة".

وشدد ديدي على أهمية ترك مسارات مفتوحة لفرق الإنقاذ والطوارئ في المدن، مع استخدام حواجز متنقلة ومرنة في أغلب الأحوال، داعيا إلى مراجعة معايير الحماية خلال الاجتماعات التي تتم بين السلطات المعنية وقوات الأمن والقائمين على تنظيم أسواق عيد الميلاد.

وأكد ديدي أهمية شعور الناس بالراحة والأمان أثناء زيارتهم لأسواق عيد الميلاد، قائلا: "يجب أن تأخذ المدن التحذيرات من الأعمال الإرهابية الصادرة عن السلطات على محمل الجد وتقوم بتحديث التدابير الأمنية ميدانيا بشكل منتظم".

م ف/ أ.ح (د ب أ)

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