وزيرة أرجنتينية تدعو سكان العاصمة لمغادرتها أثناء قمة العشرين

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة (16 تشرين ثان/نوفمبر 2018)، أن السلطات الأرجنتينية توصي سكان العاصمة بوينس آيرس بمغادرة المدينة خلال انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية العشرين في نهاية الشهر الجاري.
ونقلت قناة "أمريكا 24" التليفزيونية الإخبارية عن وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش قولها: "نوصي السكان بأن يذهبوا. سيتم إغلاق العديد من المناطق أمام العامّة لأن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة للغاية".
وستقوم الأرجنتين بنشر حوالي 20 ألف عنصر من قوات الأمن خلال القمة التي ستجمع قادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بوينس آيرس يومي 30 تشرين ثان/ نوفمبر و 1 كانون أول/ ديسمبر.
ووفقا لموقع انفوباي، سيتم إغلاق المجال الجوي فوق بوينس آيرس في نطاق دائرة نصف قطرها 460 كيلومترا.
يذكر أن تحالفا يمثل العشرات من المنظمات والاتحادات العمالية أعلن تنظيم احتجاجات ضد القمة. كما كان هناك قلق بشأن وقوع أحداث مماثلة لما وقع مؤخرا، من بينها دخول شخص لنظام الاتصالات في مطار خورخي نيوبيري في بوينس أيرس، وتفجير قنبلة ومحاولة تفجير تم ربطها بالفوضويين واعتقال شخصين يشتبه في صلتهما بحزب الله اللبناني.
وأصدرت الحكومة الأرجنتينية أمرا بأن يكون يوم الجمعة، الموافق 30 تشرين ثان/ نوفمبر عطلة في البلاد. وقالت بولريتش: "توصيتنا هي استغلال نهاية الأسبوع الطويلة للمغادرة. ارحل في يوم الخميس لأن بوينس أيرس ستكون شديدة التعقيد".
ويقطن حوالي ثلاثة ملايين شخص العاصمة الأرجنتينية، وينتقل إليها يوميا عدد مماثل.
ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
في فرانكفورت، المركز المالي الهام، والمطلة على نهر الماين، قدمت لوحات فنية مضيئة رائعة في الفترة من 18- 23 آذار/ مارس 2018. حيث يقام مهرجان (Luminale) كل سنتين، بمزيج من العروض الضوئية، والمشاهد الفنية.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
في عام 2018 تحتفل مدينة نيوأورلينز الأمريكية في ولاية الميسيسيبي بعيد ميلادها الـ 300. حيث سيكون مهرجان الأضواء (LUNA Fête)، الذي وجد منذ عام 2014، أحد أهم المعالم البارزة في الاحتفالات.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
تتألق في كل عام في شهر آذار/ مارس مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية بمهرجان الأضواء. إذ يتحول المرفأ الداخلي إلى مسرح لجميع أنواع العروض الفنية الضوئية المتنوعة.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
حولت ملايين الأضواء الأشجار، والمنحوتات الحيوانية، إلى غابة خيالية. تقدم الحدائق النباتية مثل (Achim Goyo Arboretum) ، نفسها في سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية، في ألوان مذهلة واستثنائية مرة واحدة في كل عام.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
في سيدني، بأستراليا، يستقطب مهرجان (Vivid Sydney)– الذي يقام غالباً في شهر حزيران/ يونيو - المزيد من الزوار كل عام. حيث تُذهل تجهيزات الإضاءة الساحرة أكثر من مليوني زائر.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
في فصل الصيف، تحتضن مدينة القدس مهرجان الأضواء، حيث تشهد البلدة القديمة العديد من المشاهد الضوئية ضمن تقنية ثلاثية الأبعاد.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
في مهرجان(Circle of Light) السنوي في أواخر الصيف، يغطي الفنانون العاصمة الروسية موسكو ومبانيها المهيبة بألوان متلألئة.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
تشهد العاصمة الألمانية برلين في شهر أكتوبر مهرجانين يحولان مبانيها إلى لوحات فنية مضيئة، وينشر الألوان والحبور في شوارعها.
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
أما في بريطانيا، وكل عام في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، من الممكن رؤية المعالم السياحية في لندن على نهر التايمز في حلة جديدة من الأضواء خلال مهرجان (Lumiere London).
-
مهرجانات الأضواء الساحرة حول العالم
في كل عام في شهري شباط/ فبراير، وآذار/مارس، تقدم مونتريال المدينة الكندية عرض (Montréal en Lumière). حيث شاهده أكثر من مليون زائر واستمتعوا به في هذا العام. في المرة القادمة سيتم تقديم العرض في شباط/ فبراير 2019. إيل سيمون/ ريم ضوا.