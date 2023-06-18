وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا في تونس لبحث ملف الهجرة غير القانونية

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التشاور مع الحكومة التونسية بشأن قوارب مهربي البشر بالبحر المتوسط وطرق الهجرة غير القانونية. جدير بالذكر أن الوزيرة الألمانية سوف تزور تونس بصحبة نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين.

يشار إلى أن تونس تندرج حاليا ضمن أهم دول العبور للمهاجرين غير القانونيين الذين يتوجهون إلى إيطالياعلى متن قوارب غير آمنة. ويأتي على متن هذه القوارب تونسيون أيضا يأملون في مستقبل أفضل في أوروبا.

وقالت فيزر قبل توجهها إلى تونس بعد ظهر اليوم (الأحد 18 يونيو/ حزيران 2023) "إننا نسعى إلى حماية حقوق الإنسان للاجئين وإلى أن يتوقف الموت المروع بالبحر المتوسط"، وأشارت إلى أن هناك مساع لتوفير فرص في الاتحاد الأوروبي للشباب من خلال ما يسمى بشراكات المواهب.

الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدة لإنعاش الاقتصاد والحد من الهجرة

وتعتزم فيزر زيارة مكتب مشروع الشرطة الاتحادية في تونس خلال زيارتها هناك أيضا. وسوف تجري الوزيرة الألمانية مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي في العاصمة تونس غدا الاثنين.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زارت تونس قبل أسبوع، وتعهدت لتونس، التي تعاني من مشكلات اقتصادية، بمساعدات مالية تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو.

جدير بالذكر أن هذه المساعدات تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي دعمت به بروكسل تونس سنويا في المتوسط مؤخرا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم أنه سوف يتم تناول موضوع الإغاثة البحرية خلال المباحثات المنتظرة في تونس أيضا.

وشهدت سواحل اليونان الأربعاء الماضي مأساة جديدة بغرق قارب صيد مكتظ تماما كان على متنه ما يتراوح بين 500 و700 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط. وأمكن إنقاذ 104 أشخاص، وتم انتشال 78 جثة.

ح.ز/ م. س (د.ب.أ)