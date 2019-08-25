 وزيرا خارجية إيران وفرنسا يجريان محادثات في بياريتس ولا لقاء مع الأمريكيين | أخبار | DW | 25.08.2019

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أخبار

وزيرا خارجية إيران وفرنسا يجريان محادثات في بياريتس ولا لقاء مع الأمريكيين

أجرى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف محادثات مع نظيره الفرنسي على هامش قمة مجموعة السبع لمناقشة خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، حسب مسؤول في الرئاسة الفرنسية. ولم تحصل مناقشات مزمعة حالياً مع الأمريكيين.

Türkei Ankara | Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif während Pressekonferenz (imago Images/Depo Photos)

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد (25 آب/ اغسطس 2019) أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وصل إلى بياريتس بعد ظهر الأحد لمناقشة الملف النووي الإيراني مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان على هامش قمة مجموعة السبع.

 وأكدت الرئاسة الفرنسية: "لا لقاء مقرراً في هذه المرحلة مع الأمريكيين" الحاضرين في القمة في جنوب غرب فرنسا، أو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أن الزيارة جاءت بمبادرة من باريس وليس من مجموعة السبع.

وأضاف المسؤول "كانت هناك مناقشة جوهرية بين قادة مجموعة السبع ومن المهم الآن إطلاع ظريف من أجل مواصلة سد الفجوة... بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تصعيد التوتر وإتاحة مساحة تسمح بالمفاوضات".

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كل فرصة يجب اغتنامها لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت ميركل في حديث مع الصحفيين: "علينا أن نجد سبيلاً لخفض التصعيد. إذا لم يحدث .. علينا أن نخشى أن تتخلى إيران عن مزيد من التزاماتها (في الاتفاق النووي) سبتمبر".

وكانت طهران قد أعلنت في وقت مبكر اليوم أن وزير خارجيتها قد وصل إلى بياريتس في جنوب غرب فرنسا، حيث تعقد قمة مجموعة السبع، من أجل مواصلة المحادثات مع الفرنسيين حول سبل الخروج من أزمة الملف النووي الإيراني.

 م.م/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)

  • Iran Teheran Porteste (Getty Images/AFP/STR)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    قتلى وجرحى

    تبدأ إيران عامها الجديد على وقع اضطرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح العشرات. ورغم التدخل الأمني وتحذيرات السلطات، إلّا أن المحتجين لا يزالون يتبادلون منشورات للمزيد من التظاهر. بدأت الاحتجاجات أولاً في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، كشاهين وسنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران.

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "يسقط الدكتاتور"

    بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها بدات بعد ذلك بأخذ منحى سياسي. وصلت الاحتجاجات درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر شعارات كـ "يسقط الدكتاتور" و"اترك البلاد وشأنها يا خامنئي"، بينما هتف البعض بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية، فيما مزق آخرون صورة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

  • Hassan Rohani (picture-alliance/Iranian Presidency Office)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    تهديد ووعيد

    أكد الرئيس حسن روحاني على حرية الاحتجاج، لكنه حذر من خرق النظام العام وإثارة القلائل. اعتقلت قوات الأمن المئات واستخدمت مدافع المياه. واتخذت الحكومة قراراً بالحدّ من استخدام تطبيقي تلغرام وانستغرام، فيما قال نشطاء إن الانترنت الجوال قُطع في بعض المناطق. وصرّح المدعي العام بطهران أن اعتقال بعض المحتجين أتى بسبب إضرامهم النار في مبانٍ عامة، متحدثاً عن أن إيران لن تعود إلى عهد "الظلام لحكم بهلوي".

  • وحدات من الباسيج

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الباسيج.. اليد الطولى لسحق أي احتجاج

    وُجهت اتهامات لقوات "الباسيج"، وكذا لجماعة أنصار حزب الله، وهي ميليشيات مسلحة تدعمها الدولة لـ"حماية الثورة"، بالتدخل في حق الطلبة في احتجاجات عام 1999.

  • Bildergalerie NOPO (Tasnim)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    انتفاض طلاب جامعة طهران عام 1999

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في 9 تموز/يوليو 1999 بسبب إغلاق جريدة تقدمية تحمل اسم "سلام". تدخلت قوات شبه عسكرية في حي جامعي قتل خلالها رسمياً طالب (يقول الطلبة إن عدة طلبة قُتلوا) ممّا أدى إلى تطوّر الاحتجاجات على مدار ستة أيام اعتقل خلالها أكثر من ألف طالب، وقتل خلالها 3 أشخاص على الأقل. رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى. صدرت أحكام بالإعدام والسجن في متظاهرين.

  • JAHRESRÜCKBLICK 2003 JUNI FRANKREICH IRAN OPPOSITION (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الطلبة من جديد عام 2003

    مرة أخرى، احتج الطلبة في تموز/يونيو 2003 ضد قرار ضد خصخصة عدة جامعات. تطور الاحتجاج بعد دخول قوات الأمن للحي الجامعي في جامعة طهران، وشارك فيه إثر ذلك الآلاف بعدة مدن. وُجهت الشعارات ضد الوجوه الدينية العليا في البلد وضد الرئيس محمد خاتمي. وجه علي خامنئي لوما قاسيا للطلبة، واتهمهم بجذب المخرّبين. اشتهرت هذه الاحتجاجات بقيام بعض الإيرانيين بإحراق أجسادهم في باريس ولندن احتجاجاً على التعامل الأمني.

  • Flash-Galerie Iran Frauen Jahrestag Proteste Wahlen 2009 (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "الثورة الخضراء" في 2009

    في أخطر احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، قُتل 36 شخصاً على الأقل واعتقل أكثر من ألف في احتجاجات حزيران/يونيو 2009 التي عرفت باسم "الثورة الخضراء". السبب الرئيسي كانت نتيجة اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد. أعلن المرشد العام فتح تحقيق في اتهامات المعارضة، وتدخلت مرة أخرى قوات الباسيج وجماعة أنصار حزب الله ضد المحتجين.

  • Iran Protest Wahlen Grüne Revolution 2009 (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    نظرية المؤامرة

    اتهم خامئني أطرافاً خارجية بتحريض المواطنين على الاحتجاج عام 2009، متحدثاً عن أن هذه الأطراف وجهت المظاهرات دون علم المعارضة، فيما دخل مثقفون في إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التدخل الأمني. عُرفت الاحتجاجات بـ"ثورة تويتر" نتيجة استخدام هذا الموقع في التواصل بين النشطاء. من تداعيات الحدث، فرض الإقامة الجبرية على قائدي المعارضة مير موسوي ومهدي كروبي.

  • Iran Ayatollah Ali Khamenei, Oberster Religionsführer | Gespräch mit Studenten (Reuters/Leader.ir)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    فقيه بصلاحيات واسعة

    المرشد الأعلى في إيران هو هرم السلطة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللحرس الثوري وقوى الأمن، وهو من يعين ويعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو رئيس السلطة القضائية ومؤسسة التلفزيون والإذاعة، كما يمكنه إقالة رئيس البلاد وتوجيه عمله. يتم انتخابه من قبل مجلس الخبراء، ويستمر في مهامه مدى حياته عكس الرئيس الذي ينتخب لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إعداد: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


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