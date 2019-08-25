وزيرا خارجية إيران وفرنسا يجريان محادثات في بياريتس ولا لقاء مع الأمريكيين

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد (25 آب/ اغسطس 2019) أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وصل إلى بياريتس بعد ظهر الأحد لمناقشة الملف النووي الإيراني مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان على هامش قمة مجموعة السبع.

وأكدت الرئاسة الفرنسية: "لا لقاء مقرراً في هذه المرحلة مع الأمريكيين" الحاضرين في القمة في جنوب غرب فرنسا، أو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أن الزيارة جاءت بمبادرة من باريس وليس من مجموعة السبع.

وأضاف المسؤول "كانت هناك مناقشة جوهرية بين قادة مجموعة السبع ومن المهم الآن إطلاع ظريف من أجل مواصلة سد الفجوة... بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تصعيد التوتر وإتاحة مساحة تسمح بالمفاوضات".

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كل فرصة يجب اغتنامها لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت ميركل في حديث مع الصحفيين: "علينا أن نجد سبيلاً لخفض التصعيد. إذا لم يحدث .. علينا أن نخشى أن تتخلى إيران عن مزيد من التزاماتها (في الاتفاق النووي) سبتمبر".

وكانت طهران قد أعلنت في وقت مبكر اليوم أن وزير خارجيتها قد وصل إلى بياريتس في جنوب غرب فرنسا، حيث تعقد قمة مجموعة السبع، من أجل مواصلة المحادثات مع الفرنسيين حول سبل الخروج من أزمة الملف النووي الإيراني.

م.م/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)