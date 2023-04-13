 وزيرا الدفاع والتنمية الألمانيان في النيجر لدعم الأمن في الساحل | DW الأخبار | DW | 14.04.2023

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DW الأخبار

وزيرا الدفاع والتنمية الألمانيان في النيجر لدعم الأمن في الساحل

أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارته الأولى لمنطقة الساحل، أنّ بلاده ستبقى ملتزمة الأمن في المنطقة بعد إعلانها سحب قواتها من مالي، من خلال تركيزها على النيجر في المستقبل.

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