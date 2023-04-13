وزيرا الدفاع والتنمية الألمانيان في النيجر لدعم الأمن في الساحل

وزير الدفاع الألماني: ملتزمون بأمن منطقة الساحل

في أول زيارة له لمنطقة الساحل، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنّ الأمن في هذه المنطقة يصبّ في اهتمامات ألمانيا. وأكدّ أنّ المشاركة العسكرية الألمانية المستقبلية هناك ستركّز على النيجر بدلا من مالي.