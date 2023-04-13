وزيرا الدفاع والتنمية الألمانيان في النيجر لدعم الأمن في الساحل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارته الأولى لمنطقة الساحل، أنّ بلاده ستبقى ملتزمة الأمن في المنطقة بعد إعلانها سحب قواتها من مالي، من خلال تركيزها على النيجر في المستقبل.
في أول زيارة له لمنطقة الساحل، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنّ الأمن في هذه المنطقة يصبّ في اهتمامات ألمانيا. وأكدّ أنّ المشاركة العسكرية الألمانية المستقبلية هناك ستركّز على النيجر بدلا من مالي.
وصل الوزيران الألمانيان إلى مدينة جاو، حيث يتولى الجيش الألماني قيادة المعسكر المركزي التابع لبعثة الأمم المتحدة التي تسعى لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). تستمر مهمة القوات الألمانية حتى أيار/ مايو 2024.
طلبت تشاد من السفير الألماني مغادرة البلاد، مبررة ذلك بـ"سلوكه الفظ" و"عدم احترامه الأعراف الدبلوماسية"، وهي أسباب "غير مفهومة على الإطلاق" لبرلين! مصادر أكدت أن الأمر يتعلق بتصريحاته حول تأخر الانتقال للحكم المدني.
في زيارة رسمية لها إلى العراق، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية من عواقب "عراق" غير مستقر على المنطقة، منوهة بأن العواقب ستضرب دول الجوار بشكل كبير، فيما أكد نظيرها العراقي سعي بلاده لتشجيع الشركات الألمانية للعمل في بلاده.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول