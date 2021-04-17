وزيران: ألمانيا ستواصل دعم أفغانستان بعد انسحاب قواتها

قال وزيران بالحكومة الألمانية في تصريحات لهما نشرت اليوم الجمعة (23 أبريل/نيسان 2021) إن حكومة بلادهما تريد مواصلة دعمها لأفغانستان حتى بعد سحب قواتها في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لصحف تابعة لمجموعة فونكه الألمانية الإعلامية بأن "العملية العسكرية كانت دائما مجرد عنصرا واحدا مما التزمنا به".

وقال ماس "سنواصل دعمنا المدني داخل البلاد في المستقبل، لأن خلق آفاق جيدة وآمنة للأفغان يصب في مصلحتنا في أوروبا ". وتابع أن ألمانيا ستكثف جهودها بشكل أكبر لدعم مفاوضات السلام بين الأفغان ومساعدة أطراف الصراع المستمر منذ عقود للجلوس على طاولة المفاوضات.

ووصف ماس هذه العملية بأنها "صعبة"، لكنه قال إنها "أكثر طريقة واعدة لحل مستدام ومستقر".

ويتوقع الخبراء اندلاع حرب أهلية مدمرة في حال فشلت الأطراف المتحاربة في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب الكامل للقوات الدولية.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية الألماني غيرد مولر أيضا على استمرار دعم التنمية المدنية "بمفهوم معدل وشروط صارمة". وقال مولر لصحف فونكه إنه يريد إشراك المنظمات غير الحكومية "بشكل أكثر من ذي قبل".

وذكرت الوزارة أن لديها حوالي 1300 موظف يعملون على الأرض في نحو 40 مشروعا. وشدد على أن "الناس بحاجة إلى مستقبل منظور على الأرض إذا أردنا منع تدفق اللاجئين"، مضيفًا أن الموظفين المحليين كان لهم دورا حاسما في تنفيذ المشروعات.

وقرر الناتو الأسبوع الماضي سحب قواته من أفغانستان. وحددت الإدارة الأمريكية 11 أيلول/سبتمبر موعدًا للانسحاب، ولكن يتم أيضا مناقشة تقديم ذلك الموعد إلى الرابع من تموز/يوليو.

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تحذير للرعايا الألمان

من ناحية أخرى، حذرت الحكومة الألمانية رعاياها في أفغانستان من احتمال تعرضهم لـ "أخطار كبيرة" بسبب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وطالبتهم بمغادرة البلاد.

وقامت وزارة الخارجية الألمانية أمس بتحديث تحذيراتها من السفر وقالت في الإصدار المحدث إن من الممكن "أن يتردى الوضع الأمني العام ويتنامى الخطر بالنسبة للمواطنين الأجانب ولاسيما اعتبارا من مطلع ايار/مايو 2021". وأضافت الوزارة:" إذا أقمتم في أفغانستان رغم التحذيرات فعليكم مراجعة ما إذا كانت إقامتكم ضرورية وغادروا إذا لزم الأمر".

يذكر أن الخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى أفغانستان منذ سنوات عديدة بسبب الحرب، كما تضمنت التحذيرات السابقة من السفر أيضا المطالبة بمغادرة البلاد بسبب خطر التعرض لهجمات لكن الجديد هو التحذير من تنامي وضع الخطر.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)