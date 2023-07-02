وزيرات خارجية ست دول يطالبن برفع القيود عن الأفغانيات

بعد اجتماع تاريخي لوزيرات خارجية كل من جنوب أفريقيا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وليختنشتاين، ومنغوليا، بمدينة "أولان باتور" في منغوليا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، صدر بيان مشترك للوزيرات الست يدعو "إلى مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان". وأضاف البيان "ندعو طالبان إلى التخلي بسرعة عن السياسات والممارسات، التي تقيد النساء والفتيات من الاستمتاع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الخاصة بهن، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التحرك ومشاركتهن الكاملة والمتساوية في الحياة العامة".

وحثت وزيرات الخارجية "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز الإلغاء الفوري لهذه السياسات والممارسات". يأتي ذلك، في وقت، يتم فيها إغلاق المدارس الثانوية، أمام الفتيات، منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب / أغسطس 2021، ومنع النساء من الالتحاق بالجامعات والعمل في هيئات إغاثة منذ كانون الأول / ديسمبر الماضي.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)