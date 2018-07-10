 وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون ملف اللجوء في النمسا | أخبار | DW | 12.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون ملف اللجوء في النمسا

التقى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس في النمسا لبحث مشاريع جديدة لمنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، وذلك في اجتماع في ظل الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي التي تدافع عن خيار التشدد تجاه الهجرة.

Österreich Innsbruck - EU-Innenminister | Seehofer, Deutschland Kickl, Österreich & Salvini, Italien (DW/B. Riegert)

أبدى العديد من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولون أمنيون حذرا إزاء مقترح نمساوي لتقييد حقوق طالبي اللجوء، وذلك على هامش اجتماع غير رسمي يعقد اليوم في مدينة إنسبروك النمساوية. وأوضح الوزراء أن أولوياتهم تتمثل في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط وإدارة إعادة المهاجرين ممن يتم رفض طلبات دخولهم.

ويعد اجتماع إنسبروك الأول لمتابعة اتفاق الهجرة الذي توصل إليه قادة دول الاتحاد الأوروبي أواخر حزيران/يونيو ويتضمن فكرة إقامة مراكز إنزال في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط، إلى جانب إقامة مراكز على الأراضي الأوروبية. وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، للصحفيين، :"الآن، الأمر متروك للوزراء ولنا جميعا لاتخاذ قرار بشأنه".

مختارات

أكد وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر تمسكه بخطط إنشاء "مراكز عبور" حدودية لاستقبال اللاجئين رغم الخلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عارضاً تشكيل "نظام حدودي جديد" على الحدود الألمانية-النمساوية . (10.07.2018)

بعد إقدام لاجئ أفغاني على الانتحار إثر ترحيله قسرياً من ألمانيا، تعرض وزير الداخلية الألماني لانتقادات حادة وصلت إلى حد المطالبة باستقالته من منصبه. هورست زيهوفر رد على تلك المطالب بالرفض. (12.07.2018)

حين لا يملك طالبو اللجوء وثائق تثبت هويتهم ومن أين ينحدرون، أو حين يكون هناك تضارب في أقوالهم، يمكن لمكتب اللجوء الاستعانة ببيانات الهواتف النقالة. هذه التقنية دخلت حيز التنفيذ منذ عام، لكن النتائج حتى الآن غير مشجعة. (09.07.2018)

وسبق اجتماع الخميس لقاء "ثلاثي" بين وزراء داخلية النمسا هيربرت كيكل (يمين متطرف) وإيطاليا ماتيو سالفيني (يمين متطرف) وألمانيا هورست زيهوفر (محافظ). وكان زيهوفر زعيم الحزب البافاري المحافظ تحدى سلطة المستشارة انغيلا ميركل في ملف الهجرة، ورفع مؤقتا تهديده بطرد أحادي الجانب للمهاجرين على الحدود النمساوية الأمر الذي كانت ستكون له آثار تعاقبية داخل فضاء شينغن.

كان وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل تصدر عناوين وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما اقترح عدم السماح للاجئين بتقديم طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي ولا سفارات الاتحاد الأوروبي ولا حتى مراكز الإنزال التي يجري التخطيط لإقامتها في الخارج. وفي المقابل، قال الوزير اليميني المتشدد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه يمكن للدول الأوروبية اختيار اللاجئين الأكثر عرضة للمخاطر من مخيمات اللاجئين بالقرب من مناطق الأزمات.

ي.ب/ ه.د (د ب أ\ ا ف ب)

  • Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    انتقاد لنتائج قمة بروكسل

    الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

  • Deutschland Dänemark Grenze bei Padborg Flüchtlinge aus Syrien (Getty Images/S. Gallup)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

    وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

  • Flüchtlinge am Münchener Bahnhof (Reuters/M. Dalder)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراقبة الحدود

    من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

  • Deutschland, Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراكز المرساة

    يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

  • Österreich Salzburg Hauptbahnhof Flüchtlinge Polizei Grenze (picture-alliance/dpa/B. Gindl)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حد أعلى

    نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

  • Grenze zwischen Griechenland und Türkei (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حماية الحدود الخارجية لأوروبا

    من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟ (02.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Seehofer präsentiert seinen Masterplan Migration in Berlin

وزير الداخلية الألمانية يعلن "خطة شاملة للهجرة" 10.07.2018

أكد وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر تمسكه بخطط إنشاء "مراكز عبور" حدودية لاستقبال اللاجئين رغم الخلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عارضاً تشكيل "نظام حدودي جديد" على الحدود الألمانية-النمساوية .

Deutschland | Alice Weidel - Bundestag in Berlin

"البديل" الشعبوي ثانيا خلف تحالف ميركل في أحدث استطلاع 09.07.2018

واصل "البديل" اليميني الشعبوي تقدمه في استطلاعات الرأي مؤخرا مستفيدا من السجال الدائر حول اللجوء في ألمانيا. ففي أحدث استطلاع رأي، احتل الشعبويون المرتبة الثانية خلف تحالف ميركل وبتقدم طفيف على الحزب الاشتراكي.

Bundestag Horst Seehofer und Angela Merkel

الحكومة الألمانية تتبرأ من رسالة وجهها زيهوفر للمفوضية الأوروبية 09.07.2018

ما أن هدأت الأزمة التي كادت أن تعصف بتحالفهما حتى ظهرت أزمة جديدة، فقد تبرأت حكومة المستشارة ميركل من رسالة وجهها وزير داخليتها هورست زيهوفر إلى الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  