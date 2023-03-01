وزراء خارجية مجموعة العشرين يفشلون في بيانهم حول أوكرانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، أعلن وزير الخارجية الهندي أن الاجتماع فشل في الاتفاق بشأن المصطلح الخاص بوصف الحرب الروسية في أوكرانيا.
يتصدر الغزو الروسي لأوكرانيا نقاشات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي. وتتطلع الدول الغربية إلى التوصل إلى موقف واضح يدين هذا الغزو، وهو أمر فشل فيه وزراء مالية المجموعة قبل أيام بسبب الموقف الصيني.
فشل وزراء خارجية مجموعة العشرين في اجتماعهم في نيودلهي في التوصّل لإعلان نهائي مشترك بعدما اعترضت موسكو وبكين على النصّ المقترح. وتكرر الأمر نفسه قبل فترة مع اجتماع وزراء مالية المجموعة إذ عرقلت الصين التوصل لاتفاق.
فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم بسبب خلاف مع الصين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعرب وزير المالية الألماني عن أسفه لموقف بكين، مشيداً بمواقف الدول الأخرى في المجموعة.
تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول