 وزراء خارجية مجموعة العشرين يفشلون في بيانهم حول أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 02.03.2023

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وزراء خارجية مجموعة العشرين يفشلون في بيانهم حول أوكرانيا

في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، أعلن وزير الخارجية الهندي أن الاجتماع فشل في الاتفاق بشأن المصطلح الخاص بوصف الحرب الروسية في أوكرانيا.

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24.02.2023+++ G20 Finance Ministers, Central Bank Governors and head of delegates attend the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting on the outskirts of Bengaluru, India, February 24, 2023. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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