وزارة العدل الأمريكية تجمد عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس (الثاني من يوليو/ تموز 2021) تجميد عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي. وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان "يجب أن تضمن وزارة العدل أن كل فرد في نظام العدالة الجنائية الاتحادي لا يُمنح الحقوق التي يكفلها دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب بل ويُعامل كذلك بشكل عادل وإنساني"، مشددا أن هذا "الالتزام له قوة خاصة في قضايا الإعدام". وتابع الوزير الأمريكي: "أثيرت مخاوف جدّية حول مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد ولا سيما الطابع التعسفي لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين". وعمل وزير الخارجية الأمريكي على تجميد كل الإعدامات على المستوى الفدرالي إلى أن "تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الاعدام".

ويأتي هذا التطور في موقف مخالف لإدارة ترامب السابقة التي عمدت إلى تنفيذ عدد قياسي من أحكام الاعدام.

وكانت إدارة ترامب قد استأنفت تنفيذ أحكام الاعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم. ونفذت تنفيذ 13 حكما.

وفي الولايات المتحدة، تنفذ الولايات العدد الأكبر من أحكام الإعدام وليس السلطة الفدرالية. ولا يتدخل القضاء الفدرالي عادة إلا في قضايا المخدرات والإرهاب والتجسس. ولم تنفذ السلطات الفدرالية أي إعدام خلال 17 عاما حتى تموز/يوليو 2020.

وقال وزير العدل الأمريكي الشهر الماضي إنه كان يراجع بنفسه إجراءات الوزارة التي تتعامل مع عقوبة الإعدام. وقال خلال جلسة مجلس الشيوخ لإقرار توليه منصبه في فبراير/ شباط إن لديه مخاوف بشأن إعدام الأبرياء والتأثير المتباين لعقوبة الإعدام على الأمريكيين السود.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)