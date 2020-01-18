وزارة الداخلية التونسية: تفجير إرهابي في محيط السفارة الأمريكية

قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارًا وقع اليوم الجمعة 6 مارس/آذار 2020 في الحي الذي توجد فيه السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.
وأشارت الداخلية التونسية في بيان لها إلى أن شخصين قاما اليوم الجمعة على الساعة 11:00 صباحاً بـ"استهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".
وأسفرت العملية حسب البيان عن "مصرع الإرهابيّيْن وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة". وتابعت الداخلية أن كافة الوحدات الأمنية وُضعت في "حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّ مخاطر محتملة".
وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.
ولم تتوفر بعد معلومات على الفور بشأن هوية منفذيْ التفجير، في وقت نشرت فيه السفارة الأمريكية بيانًا مقتضبًا قالت فيه إن "فرق الطوارئ بصدد التعامل مع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس"، مطالبة بـ"عدم التواجه بالمنطقة وضرورة اتباع التعليمات الأمنية".
ع.ج.م/ إ.ع/ م.س ( دب أ)
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
فتح متحف باردو التونسي أبوابه اليوم الثلاثاء للمسؤولين بعد نحو أسبوع من هجوم قتل فيه 23 شخصا ضمنهم عشرون سائحا أجنبيا. المتحف سيظل مغلقا أمام الجمهور حتى يوم الأحد (29 مارس آذار).
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
تعهد نجم برشلونة ليونيل ميسي بزيارة تونس خلال الصيف تضامنا مع تونس عقب الإعتداء الارهابي على متحف باردو والذي أوقع قتلى من جنسيات مختلفة. متحف بارد فتح اليوم للمسؤولين وبعد أسبوع سيفتح للجمهور.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
إثر الإعتداء شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، مظاهرة عفوية شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على الإرهاب الذي ضرب عاصمة البلاد، يرفعون شعار تضامني مع ضحايا الإعتداء على متحف باردو"كلنا باردو".
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
وحدة من قوات الأمن التونسي، تراقب مدخلا يؤدي إلى متحف باردو الذي هاجمه إرهابيون وأوقعوا عددا كبير من القتلى بينهم تونسيون وسياح أجانب.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
اكتسب المتحف الوطني بباردو شهرة عالمية بسبب امتلاكه لثاني أكبر مجموعة فسيفساء رومانية في العالم. وتشمل مجموعته آلاف اللوحات الفسيفسائية الرومانية التي يعود تاريخها من القرن الثاني قبل الميلاد إلى ما بعد القرن السادس الميلادي.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
يخضع المتحف بشكل شبه مستمر إلى عمليات ترميم لمختلف اللوحات والمنحوتات والمعروضات، طبقا للمقاييس المعتمدة دوليا، ليكون في مستوى قيمته التاريخية ومكانته ضمن أعرق المتاحف العالمية.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
يأخذ متحف باردو الزائرين في جولة تاريخية وحضارية فريدة عبر العديد من الأجنحة والقاعات، ومن بينها قاعة قرطاج الرومانية، قاعة المهدية، قاعة الفسيفساء المسيحية والمتحف العربي.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
يعتبر متحف باردو محطة أساسية في برامج كبار ازوار تونس من ساسة وشخصيات عالمية. هنا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في جولة عبر أروقة المتحف المتنوعة.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
متحف باردو من المعالم الأكثر جذبا للسياح في تونس. فلن تكتمل الزيارة لتونس بدون زيارة المتحف الوطني (متحف باردو)، الذي تم تدشينه عام 1888 ليصبح أقدم وأكبر وأهم متحف في شمال أفريقيا. في الصورة سياح يبانيون في جولة عبر فناءات المتحف.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
تبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 20 ألف متر مربع ويبلغ عدد المجموعة الأثرية المعروضة 8 آلاف قطعة، تضم لوحات ومنحوتات وحفريات وغيرها من القطع الأثرية التاريخية. ويقع المتحف الوطني ضمن سلسلة من القصور التي بناها الحسينيون قبل تدشينه سنة 1888.
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تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب
جنود كانوا يحرسون مدخل مركب باردو، الذي يضم مقر البرلمان والمتحف الوطني. الصورة تعود إلى سنة 2011 في بداية الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إعداد: أمين بنضريف
الكاتب: إعداد: أمين بنضريف