وزارة الداخلية التونسية: تفجير إرهابي في محيط السفارة الأمريكية

قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارًا وقع اليوم الجمعة 6 مارس/آذار 2020 في الحي الذي توجد فيه السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وأشارت الداخلية التونسية في بيان لها إلى أن شخصين قاما اليوم الجمعة على الساعة 11:00 صباحاً بـ"استهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وأسفرت العملية حسب البيان عن "مصرع الإرهابيّيْن وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة". وتابعت الداخلية أن كافة الوحدات الأمنية وُضعت في "حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّ مخاطر محتملة".

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

ولم تتوفر بعد معلومات على الفور بشأن هوية منفذيْ التفجير، في وقت نشرت فيه السفارة الأمريكية بيانًا مقتضبًا قالت فيه إن "فرق الطوارئ بصدد التعامل مع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس"، مطالبة بـ"عدم التواجه بالمنطقة وضرورة اتباع التعليمات الأمنية".

ع.ج.م/ إ.ع/ م.س ( دب أ)