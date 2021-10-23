 وزارة الإعلام السودانية: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2021

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وزارة الإعلام السودانية: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، ولم تحدد مصير رئيس الحكومة حمدوك لكن تقارير اعلامية أشارت الى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك (14/2/2020

تقارير إعلامية تتحدث عن وضع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك قيد الٌامة الجبرية

أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

ولم يحدد البيان ما اذا كان رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ضمن المعتقلين ولكن تقارير إعلامية أشارت الى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

كما أكدت الوزارة، عبر حسابها على موقع فيسبوك، قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية. 

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون اي تغطية لما يجري في البلاد.

  ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ"الانقلاب".
وفي بيان نشره على حسابه على "تويتر"، دعا التجمع الى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم". 

وناشد "الجماهير الخروج الى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم". وتابع "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب". 

وتجمع عشرات المتظاهرين في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا.

د ب أ، أ ف ب
 

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